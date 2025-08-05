Лукашенко: «Мозги у людей хорошие!» Какие задачи поставил Президент перед научным сообществом?

Практикоориентированность научных исследований, внедрение их в экономику и социальную сферу. А еще импортозамещение и экспорт наукоемкой продукции. Александр Лукашенко 5 августа обозначил ключевые направления в работе Национальной академии наук. Во Дворце Независимости прошло совещание с рабочей группой по анализу деятельности НАН, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такое пристальное внимание со стороны главы государства к развитию белорусской научной мысли не случайно. В современном мире именно она стала интеллектуальным и инновационным ядром любой страны. Это реальная экономическая сила, определяющая динамику развития государства и его положение на мировой арене. В свое время мнения о работе НАН диаметрально расходились – от положительных до крайне негативных оценок. В итоге было принято решение серьезно проанализировать работу ученых. А чтобы объективно провести мониторинг и сделать конкретные выводы – создали специальную рабочую группу под руководством председателя Комитета госконтроля. В 2025 году проблемные вопросы главной научной организации рассматривались уже дважды. Сегодня главу государства интересовала реальная картина – какие меры приняты по совершенствованию деятельности НАН. Как подчеркнул Президент, важно определить план, чтобы сотрудники работали в едином ключе со всей страной – экономикой и обществом. Ведь для этого мы обладаем самым перспективным ресурсом – развитым человеческим потенциалом. Евгений Пустовой – о научной перенастройке.

К науке государство всегда лицом. Это решение Первого. И так было даже в самые голодные годы, на заре суверенитета. Несмотря на рекомендации сбросить с бюджетных плеч Академию наук, государство для академической науки является опорой, как колонны входной группы Центрального офиса НАН Беларуси. Причем дискуссия о целесообразности и результатах отечественной науки длится годами.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мнения были разные, порой диаметрально противоположные. Одни оценивали ее – бывший руководитель Академии наук, другие его сторонники – как положительные. Правительство, Александр Николаевич Косинец часто критиковал их и так далее. У меня не сложилось никакого мнения в связи с этим, и тогда было принято решение – серьезно проанализировать работу Академии наук. Соломоново решение: рабочая группа – условная экзаменационная комиссия для НАН Беларуси. Чтобы сохранить плюрализм и беспристрастие, в ее составе аудиторы, ученые, члены правительства. Сегодня они отчитались перед Президентом. Сначала изучили практикоориентированность результатов, затем проанализировали академическую структуру. С выводами – глава госконтроля, он же руководитель рабочей группы. В НАН Беларуси выведена золотая формула для любой деятельности. Настоящий клуб по интересам.

Василий Герасимов, председатель Комитета государственного контроля Беларуси:

Академия наук в одном лице формировала перечень программ научных исследований, выступала их заказчиком, исполнителем и оценивала результаты выполнения. Как итог, росла доля исследований для собственных нужд. За 2024 год она составила 83 %. Впоследствии такие исследования часто просто ложились на полку. Это откровенный разговор не критики ради. Это расстановка точек над «и» и поиск точек успешного роста. Подходы к логистике решений «от идеи до внедрения» изменяются. Это повысит результативность и снизит риски коррупционных проявлений. Вот он, алгоритм получения научных заданий.

Владимир Караник, председатель Президиума Национальной академии наук Беларуси:

Должна быть технологическая цепочка: идея, потом фундаментальная разработка, прикладная разработка, внедрение. Сейчас мы грешим, что иногда не совсем понятно, каким образом финансировать производство опытно-промышленной партии, каким образом оценивать и финансировать опытную эксплуатацию, как дорабатывать это изделие, если оно требует этой доработки. И главой государства поручено в течение года вот эти все вопросы урегулировать.

В длинных коридорах институтов Академии наук можно услышать разные мнения: чего от нас ждать? На западную науку выделяются большие средства. Так там деньги только под результативность заказа. А у нас зачастую оплачиваются научные мечты. Есть и достойные имиджевые проекты, например, предподготовка нашей Василевской к невесомости. Надо разглядеть свое. Например, в оптике мы первые. А где еще может показать космос. Приземляйтесь, рекомендует Первый. Мы обладаем самым важным, как я уже говорил, ресурсом – человеческим потенциалом. На селекторе с аграрным пулом страны глава государства обратил внимание: в отчетах проверяющих должны быть не сухие факты, а анализ тенденций. Так и сделали. Это будет многоплановая работа! Герасимов о предстоящей «перенастройке» Академии наук. Политика предыдущего руководства НАН напоминала политику Трампа. Умело занимались пиаром. Людям показывали выставки, Президенту – давали обещания. Но были предложены и успешные решения в области материаловедения для БЕЛАЗа, «Интеграла» и «Пеленга».

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Наука – это перспективно и результативно, но не обязательно. Ведь весьма сложно оценить целесообразность финансирования того либо иного исследования. Это как с кроликами, известным фокусом с кроликами. Кстати, о кроликах. Они тоже были в плейлистах белорусских ученых и попали в сводки госконтроля.

Василий Герасимов:

Значительные средства направляются на выполнение невостребованных заданий. Например, часть вакцины для профилактики болезни кроликов списана в связи с истечением срока годности, остальная передана как спонсорская помощь. Ветеринарные препараты для лечения молодняка сельскохозяйственных животных лежат на складе. И таких примеров много.

Укрепят международное сотрудничество с ученым сообществом стран под такими же санкциями. Академиков ждут лекции для студентов. Это взаимный невербальный взаимообмен. А непрофильные структуры передадут местным властям, а оплату за научную деятельность повысят. Мотивация – премия за результат. На какое исследование ставить ударение, выбирать совету по стратегическим исследованиям. И вскоре появится золотое сечение пропорций фундаментальных и прикладных исследований.

Владимир Караник:

Если вы заказали научную разработку, ученые разработали и передали вам, то есть если это не то, что надо было, не принимайте. Если это то, что надо было, обеспечьте внедрение и широкое тиражирование. Если заказали не совсем то, давайте вместе обсуждать и дорабатывать, чтобы вот этих разногласий, что мы ожидали, что будет вот так, а получилось несколько по-другому, но техническому заданию все соответствует. То есть это вопрос углубления интеграции науки и практики. На все процессы влияют люди. Надежда связана с приходом новой плеяды молодых кадров. Говорят, их запал – это источник для вечного двигателя нашего развития.

Максим Кучвальский, председатель Совета молодых ученых НАН Беларуси:

Молодежь перехватывает эстафетную палочку у опытных коллективов и в принципе отдельные разработки... В области сельского хозяйства разрабатывают кормовые добавки или добавки для силосования кормов. Если говорить про биологию, то это отдельные плазмиды, которые вводятся в тело. Ну и там, допустим, лечить ишемию конечностей. Есть РНК-конструкции, CAR-T-клеточная терапия. Про гуманитариев можно отметить – археологические раскопки на Менке. Владимир Караник по профессиональной национальности – таракальный хирург, по методу управления – дипломат. По отношению к делу – государственные интересы ставит выше научно-корпоративных. Грядет перенастройка. Только какими методами?