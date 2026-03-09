Полностью устойчив к воздействию космической среды! В чем особенность уникальной разработки БГУ
То, что еще недавно считалось невозможным, сегодня активно применяется на практике. Ученые Белорусского государственного университета презентовали уникальный материал для работы в космосе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Соединение полностью адаптировано под суровые условия на орбите. А его эффективность уже подтверждена на практике.
В чем особенность проекта и какие космические задачи решаются с его помощью уже сегодня – узнавала Валерия Карачун.
Раньше, чтобы регистрировать разные типы излучения в космосе, ученым приходилось отправлять на орбиту целый набор детекторов. Это увеличивало вес спутника и усложняло задачу. Теперь собрать все необходимые данные способно одно устройство. Такая многофункциональность стала возможна благодаря разработке белорусских физиков. Речь идет о новом материале под названием сцинтиллятор.
Ксения Охотникова, выпускница кафедры ядерной физики физического факультета БГУ:
Чем ярче вспышка, тем больше энергия частицы, которая попала в сцинтиллятор и вызвала эту вспышку. Соответственно, по яркости, то есть по числу фотонов, если говорить научным языком, мы можем определить энергию частиц. Это очень важный параметр для науки и для других прикладных областей. Также по количеству этих вспышек в единице времени мы можем судить о количестве частиц в потоке.
Само по себе вещество не новое. Сегодня сцинтилляторы широко используются в томографах для диагностики онкологических заболеваний, в досмотровых комплексах и дозиметрах на атомных станциях. Применение вещества в космосе раньше считалось невозможным. Однако ученым из БГУ удалось разработать структуру соединения, которая позволила ему выйти на орбиту.
Ученые БГУ презентовали уникальный материал для работы в космосе
Михаил Коржик, заведующий лабораторией НИИ ядерных проблем Белорусского государственного университета:
Эта работа была выполнена вместе с НИЦ Курчатовский институт, ведущей российской организацией в области ядерных исследований. Результаты, которые были получены там, пришлись по душе специалистам, которые занимаются спутниками из Московского государственного университета. И Фонд фундаментальных исследований наш, белорусский, поддержал эту работу совместно с РНФ. За три года мы прошли путь от адаптации этого материала для спутников до запуска в декабре прошлого года уже спутника с детектором на его основе.
Аппарат уже передает первые данные, которые позволят изучать радиационную обстановку вокруг Земли, астрофизические процессы и проводить биологические эксперименты в условиях космоса. Устройство четко фиксирует радиационные пояса Земли и отслеживает, как они меняются с течением времени. Благодаря полученным данным, ученые исследуют, как космическое излучение влияет на погоду на нашей планете.
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