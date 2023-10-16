Как понять, что ребёнка изнасиловали? Рассказала преподаватель кафедры психологии

Новости Беларуси. Как оградить детей от насилия? Поддается ли педофилия лечению? Кто чаще всего подвергается опасности? В Беларуси корректируют законодательство, касающееся вопросов половой неприкосновенности детей. Противодействие педофилии станет темой ток-шоу «По существу». На площадке программы соберутся правоохранители, психологи, врачи, эксперты от образования и законодатели. Кирилл Казаков, СТВ:

Можно какой-нибудь пример или хотя бы историю, как в педагоге разоблачают подобное преступление? Ведь много историй, когда дети приходят к психологу и при разговоре оказывается, что…

Елена Симакова, заместитель начальника главного управления воспитательной работы и молодежной политики Министерства образования Беларуси:

Во многих случаях дети, пользуясь случаем, когда речь идет о чем-то таком, что происходит в семье, они могут рассказать не о себе лично, о своем друге, знакомом, о своей подружке, которая где-то рассказала, что с ней такие действия совершает взрослый человек. Поэтому такие случаи в этом году достаточно часто происходят. Алена Сырова, СТВ:

Мы говорим чаще всего о преступлениях в отношении маленьких детей, потому что если речь идет о подростках, то они все-таки как-то более осведомлены о том, что происходит, и понимают, что в данный момент с ними там совершают. Если речь идет о маленьких детях, часто поднимается вопрос о том, что какие-то азы сексуального воспитания, теории какой-то нужны в том числе и в учреждениях образования. Если не преподавать, то по крайней мере озвучивать. Как-то с точки зрения вашего ведомства ведется такая работа? С какого возраста? Может быть, маленькие дети не всегда понимают, что сейчас происходит, и воспринимают это как игру какую-то или как нормальность.

Елена Симакова:

Я хочу сказать, что дети, конечно, не воспринимают это как игру. Они начинают настороженно к этому относиться, когда взрослый человек начинает интересоваться частями тела, которые относятся к так называемой зоне купальника. То есть, конечно, у ребенка это вызывает определенную напряженность, но ребенок может не отдавать себе отчет, что это ненормально. И вот на эту тему можно разговаривать с детьми. Мы предпочитаем как педагоги, чтобы об этом поговорили родители. И стараемся на всех видах наших мероприятиях с родителями вести к тому, что, пожалуйста, расскажите своему ребенку, что такое зона купальника и куда не надо ходить с незнакомым человеком. Но не всегда у родителей находится для этого время, поэтому прорабатывается вопрос о том, чтобы рассказать детям о том, что не должны допускать взрослые по отношению к детям. Алена Сырова:

Если мы затронули вопрос по взаимодействию по линии учреждения образования и родителей, вы очень тонко подметили, что не всегда находится время, не всегда выстроены такие отношения, когда родитель не задает в лучшем случае дежурный вопрос: ну что, как дела? И ответом, что все хорошо, остается удовлетворенным. «Иди ешь, чисти зубы, ложись спать». А когда он действительно способен по какой-то реакции определить, что у ребенка что-то не так. Понятно, что родители разные. Мы сейчас тут в воспитании и нотации не будем углубляться, но, может быть, вы подскажете несколько пунктов, которые даже самого занятого родителя должны насторожить?

Валентина Солодухо, старший преподаватель кафедры психологии образования и развития личности Института психологии БГПУ:

Смотрите, я слушала коллег, и первое, что бросается в глаза, – очень простой физический осмотр. Часто это синяки у ребенка вдруг, он не просто с горки упал. И синяки в определенных частях тела. Не на коленке. Это могут быть выделения определенного рода, белье загрязненное. Такие внешние признаки, которые дают понять, что что-то произошло далеко не очень хорошее. И следующий момент. Ведь разница есть. Мы говорим, есть маленькие дети дошкольного возраста, младшего школьного возраста и подростки. Это разные все-таки дети. Если подросток может напрямую сказать: мама, у меня это произошло. И здорово, если мама сразу отреагирует, но бывает мама, которая скажет: ты придумал (-а), мой друг не мог такого совершить. Кирилл Казаков:

Есть преступления (следователи обычно рассказывают о них, закрывая глаза), когда в отношении детей до года совершаются такие действия. Как часто их фиксируют?