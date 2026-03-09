Минское «Динамо» неудачно начало двухматчевую выездную серию в КХЛ. «Зубры» уступили московским одноклубникам, которых ранее трижды в сезоне победили, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Счет открыли наши хоккеисты. На третьей минуте отличился Брэди Лайл. Затем наступило голевое бессилие. Оно продолжалось более периода. После чего дружины выдали сверхрезультативный отрезок. В 240 секунд уместили 4 шайбы, три из которых побывали в наших воротах. Но не в характере подопечных Дмитрия Квартальнова сдаваться. Еще до завершения 20-минутки Станислав Галиев уровнял шансы на успех.

Казалось, на эмоциональном подъеме белорусы дожмут хозяев. Но нет. Москвичи в заключительной трети забили еще трижды. У нас один точный бросок. В итоге поражение – 4:6.

Дмитрий Квартальнов, главный тренер ХК «Динамо-Минск»:

Четыре шайбы, я считаю, все-таки на выезде – это победа должна быть, но очень много пропустили. Поломались, стали потери пустые, голы, можно сказать, две клюшки там потерялись. Но, еще раз говорю, здесь надо было чуть сыграть. Правильно, молодежь чуть-чуть у нас оказалась не готова.