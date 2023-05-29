«Не можешь запретить – возглавь». Геннадий Казакевич рассказал, как органы работают с движением «ЧВК Редан»

Новости Беларуси. Что угрожает ребенку сегодня? Как манипулируют детьми в интернете и почему взрослые так поздно это замечают? В преддверии дня защиты детей, на подходе лета и длинных каникул, в фокусе внимания – безопасность малышей, школьников и серьезные вызовы, которым взрослые должны противостоять. Дискуссия состоится на площадке ток-шоу «По существу». Кирилл Казаков, СТВ:

Я-то понимаю, что у вас есть оперативные ребята, службы, которые работают в интернете. Так необходимо. Какие главные ошибки совершают родители и дети в интернете, когда совершают какие-то преступления?

Геннадий Казакевич, заместитель министра внутренних дел Беларуси – начальник криминальной милиции:

Преступления либо сами становятся жертвами преступления. Ведь у ребенка… На примере незаконного оборота наркотиков могу сказать, что это очень тонкая грань, когда ребенок становится жертвой, то есть наркопотребителем, и когда он сам становится дилером. Иногда одно перетекает в другое: с одного начинает, другим заканчивает. Запретить интернет невозможно. Невозможно, потому что наша жизнь, даже у взрослых состоявшихся людей, в значительной степени состоит из виртуального пространства. Обеспечить какой-то родительский контроль? Не надо врать самим себе, это тоже невозможно. Могу привести конкретный пример. «ЧВК Редан» сегодня прозвучало несколько раз. Во-первых, надо правильно понимать это течение. То, как вы сегодня об этом говорили – это, знаете, как сказка про черную собачку, которую все гнали. Да, они со своими пауками, цифрами, но это ведь на самом деле мультяшная история, аниме – это мультики. И дети, которые социально не адаптированы, которые считают себя отверженными, таким образом коммуницируют и объединяются. Ни о каком насилии там речи не идет. А мы говорим: вот преступление, правонарушение. Никакого преступления либо правонарушения. Кирилл Казаков:

Клуб по интересам, по сути.

Геннадий Казакевич:

Так точно. А вот потом в какой-то момент в одночасье их повестка подменяется на агрессивную или политическую. Мы это видели на примере «ЧВК Редан». Когда буквально в течение небольшого промежутка времени – мы сделали анализ – 25 тысяч молодых людей так или иначе были интересантами этой темы. Кирилл Казаков:

За неделю где-то, да? Геннадий Казакевич:

Чуть больше. Около 4 тысяч были активными участниками. На первую встречу в Гомеле пришли всего лишь 200, и мы их сразу задержали. Ну, как задержали. Взяли за руку, отвели в милицию, вызвали родителей, передали папам и мамам и сказали, что так дальше делать нельзя. Тем не менее уголовное дело было возбуждено и расследуется до настоящего времени. Вопрос не в том. Буквально через несколько дней мы увидели, что повестка начала подменяться на политическую. Иными словами, это технология социальной инженерии. Все равно, с чем вы имеете дело – с такими несовершеннолетними любителями мультяшек…