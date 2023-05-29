«Не можешь запретить – возглавь». Геннадий Казакевич рассказал, как органы работают с движением «ЧВК Редан»
Новости Беларуси. Что угрожает ребенку сегодня? Как манипулируют детьми в интернете и почему взрослые так поздно это замечают? В преддверии дня защиты детей, на подходе лета и длинных каникул, в фокусе внимания – безопасность малышей, школьников и серьезные вызовы, которым взрослые должны противостоять. Дискуссия состоится на площадке ток-шоу «По существу».
Кирилл Казаков, СТВ:
Я-то понимаю, что у вас есть оперативные ребята, службы, которые работают в интернете. Так необходимо. Какие главные ошибки совершают родители и дети в интернете, когда совершают какие-то преступления?
Геннадий Казакевич, заместитель министра внутренних дел Беларуси – начальник криминальной милиции:
Преступления либо сами становятся жертвами преступления. Ведь у ребенка… На примере незаконного оборота наркотиков могу сказать, что это очень тонкая грань, когда ребенок становится жертвой, то есть наркопотребителем, и когда он сам становится дилером. Иногда одно перетекает в другое: с одного начинает, другим заканчивает.
Запретить интернет невозможно. Невозможно, потому что наша жизнь, даже у взрослых состоявшихся людей, в значительной степени состоит из виртуального пространства. Обеспечить какой-то родительский контроль? Не надо врать самим себе, это тоже невозможно. Могу привести конкретный пример. «ЧВК Редан» сегодня прозвучало несколько раз. Во-первых, надо правильно понимать это течение. То, как вы сегодня об этом говорили – это, знаете, как сказка про черную собачку, которую все гнали. Да, они со своими пауками, цифрами, но это ведь на самом деле мультяшная история, аниме – это мультики. И дети, которые социально не адаптированы, которые считают себя отверженными, таким образом коммуницируют и объединяются. Ни о каком насилии там речи не идет. А мы говорим: вот преступление, правонарушение. Никакого преступления либо правонарушения.
Кирилл Казаков:
Клуб по интересам, по сути.
Геннадий Казакевич:
Так точно. А вот потом в какой-то момент в одночасье их повестка подменяется на агрессивную или политическую. Мы это видели на примере «ЧВК Редан». Когда буквально в течение небольшого промежутка времени – мы сделали анализ – 25 тысяч молодых людей так или иначе были интересантами этой темы.
Кирилл Казаков:
За неделю где-то, да?
Геннадий Казакевич:
Чуть больше. Около 4 тысяч были активными участниками. На первую встречу в Гомеле пришли всего лишь 200, и мы их сразу задержали. Ну, как задержали. Взяли за руку, отвели в милицию, вызвали родителей, передали папам и мамам и сказали, что так дальше делать нельзя. Тем не менее уголовное дело было возбуждено и расследуется до настоящего времени. Вопрос не в том. Буквально через несколько дней мы увидели, что повестка начала подменяться на политическую. Иными словами, это технология социальной инженерии. Все равно, с чем вы имеете дело – с такими несовершеннолетними любителями мультяшек…
Кирилл Казаков:
Как вы говорите, «методичка педофила» или «методичка политического человека». Они обе существуют в интернете!
Геннадий Казакевич:
Технологии одни и те же. Мы пошли по пути (никакой тайны здесь не открою) не можешь запретить – возглавь. Мы умеем это делать. Увели повестку от политической, и в конечном итоге есть сейчас эта проблема? Нет. Но мы уже понимаем, как это работает. Повторюсь, это не должно быть историей про черную собачку, нельзя этих детей вот так вот…
Кирилл Казаков:
На школьном собрании говорилось: черные волосы и черные кофты – это плохо. Не все так, наверное, однозначно.
Елена Симакова, заместитель главного управления воспитательной работы и молодежной политики Министерства образования Беларуси:
Надо понимать, что школьное собрание проводилось оперативно быстро после того, как стало известно об этом факте. Поэтому, конечно, педагоги интерпретировали так, как они считали. Предупредительные действия.
Кирилл Казаков:
Я не критикую. Выводы были сделаны правильно.
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