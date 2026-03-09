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Какие цели стоят перед национальной командой и как развивается гандбол? Андрей Крайнов – в «Рецепте настоящего белоруса»

09 марта 2026 19:05
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В новом выпуске «Рецепта настоящего белоруса» – Андрей Крайнов, председатель ГК «СКА-Минск».

Какие цели стоят перед национальной командой и как развивается гандбол? Андрей Крайнов – в «Рецепте настоящего белоруса»-2

Андрей Крайнов, председатель ГК «СКА-Минск»:
Добрый день.

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Не спрашиваю, как вы добрались, вам же тут близко до нас.

Андрей Крайнов:
За углом буквально.

Александр Осенко:
Что мы сегодня будем готовить с вами?

Андрей Крайнов:
Рульку в печи, блины с мочанкой. Наверное, так блины никто не готовит, с горячим молоком, но я вам покажу рецепт. Надеюсь, у нас все получится.

Какие цели стоят перед национальной командой и как развивается гандбол? Андрей Крайнов – в «Рецепте настоящего белоруса»-4

Александр Осенко:
Почему вы стали спортивным функционером?

Андрей Крайнов:
Я понимал, что мне уже пора искать себя в другой жизни.

Андрей Крайнов:
Первый блин, говорят, комом, да?

Александр Осенко:
Знаете, не у всех.

Какие цели стоят перед национальной командой и как развивается гандбол? Андрей Крайнов – в «Рецепте настоящего белоруса»-6

Андрей Крайнов:
Гандбольный клуб «СКА-Минск» за свою историю выиграл все. Нам не надо ничего кому-то доказывать.

Александр Осенко:
Какие цели вы перед собой ставите?

Андрей Крайнов:
Мы хотим, чтобы наша национальная команда выглядела на международной арене очень достойно.

Какие цели стоят перед национальной командой и как развивается гандбол? Андрей Крайнов – в «Рецепте настоящего белоруса»-8

Александр Осенко:
Мне очень импонирует подход ваш в стратегии, что это должны быть наши дети, должны быть наши люди.

Андрей Крайнов:
Никто никогда нам не расскажет, как надо. Нас могут тормознуть.

Александр Осенко:
А вы, батюшка, политик.

Какие цели стоят перед национальной командой и как развивается гандбол? Андрей Крайнов – в «Рецепте настоящего белоруса»-10

Александр Осенко:
Как вы набираете в свою детскую школу?

Андрей Крайнов:
Раньше все самое лучшее доставалось мальчикам. А теперь все самое лучшее достается девочкам. Тем более в Год женщин.

Александр Осенко:
Это очень легкий воскресный завтрак гандболистов.

Андрей Крайнов:
Фитнес-блины.

Александр Осенко:
Можно пробовать.

Смотрите новый выпуск 15 марта в 10:15 на «РТР-Беларусь».

# Андрей Крайнов # Александр Осенко

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