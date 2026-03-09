Какие цели стоят перед национальной командой и как развивается гандбол? Андрей Крайнов – в «Рецепте настоящего белоруса»

В новом выпуске «Рецепта настоящего белоруса» – Андрей Крайнов, председатель ГК «СКА-Минск».

Андрей Крайнов, председатель ГК «СКА-Минск»:

Добрый день. Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Не спрашиваю, как вы добрались, вам же тут близко до нас. Андрей Крайнов:

За углом буквально. Александр Осенко:

Что мы сегодня будем готовить с вами? Андрей Крайнов:

Рульку в печи, блины с мочанкой. Наверное, так блины никто не готовит, с горячим молоком, но я вам покажу рецепт. Надеюсь, у нас все получится.

Александр Осенко:

Почему вы стали спортивным функционером? Андрей Крайнов:

Я понимал, что мне уже пора искать себя в другой жизни. Андрей Крайнов:

Первый блин, говорят, комом, да? Александр Осенко:

Знаете, не у всех.

Андрей Крайнов:

Гандбольный клуб «СКА-Минск» за свою историю выиграл все. Нам не надо ничего кому-то доказывать. Александр Осенко:

Какие цели вы перед собой ставите? Андрей Крайнов:

Мы хотим, чтобы наша национальная команда выглядела на международной арене очень достойно.

Александр Осенко:

Мне очень импонирует подход ваш в стратегии, что это должны быть наши дети, должны быть наши люди. Андрей Крайнов:

Никто никогда нам не расскажет, как надо. Нас могут тормознуть. Александр Осенко:

А вы, батюшка, политик.