Какие цели стоят перед национальной командой и как развивается гандбол? Андрей Крайнов – в «Рецепте настоящего белоруса»

В новом выпуске «Рецепта настоящего белоруса» – Андрей Крайнов, председатель ГК «СКА-Минск».
В новом выпуске «Рецепта настоящего белоруса» – Андрей Крайнов, председатель ГК «СКА-Минск».
Андрей Крайнов, председатель ГК «СКА-Минск»:
Добрый день.
Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Не спрашиваю, как вы добрались, вам же тут близко до нас.
Андрей Крайнов:
За углом буквально.
Александр Осенко:
Что мы сегодня будем готовить с вами?
Андрей Крайнов:
Рульку в печи, блины с мочанкой. Наверное, так блины никто не готовит, с горячим молоком, но я вам покажу рецепт. Надеюсь, у нас все получится.
Александр Осенко:
Почему вы стали спортивным функционером?
Андрей Крайнов:
Я понимал, что мне уже пора искать себя в другой жизни.
Андрей Крайнов:
Первый блин, говорят, комом, да?
Александр Осенко:
Знаете, не у всех.
Андрей Крайнов:
Гандбольный клуб «СКА-Минск» за свою историю выиграл все. Нам не надо ничего кому-то доказывать.
Александр Осенко:
Какие цели вы перед собой ставите?
Андрей Крайнов:
Мы хотим, чтобы наша национальная команда выглядела на международной арене очень достойно.
Александр Осенко:
Мне очень импонирует подход ваш в стратегии, что это должны быть наши дети, должны быть наши люди.
Андрей Крайнов:
Никто никогда нам не расскажет, как надо. Нас могут тормознуть.
Александр Осенко:
А вы, батюшка, политик.
Александр Осенко:
Как вы набираете в свою детскую школу?
Андрей Крайнов:
Раньше все самое лучшее доставалось мальчикам. А теперь все самое лучшее достается девочкам. Тем более в Год женщин.
Александр Осенко:
Это очень легкий воскресный завтрак гандболистов.
Андрей Крайнов:
Фитнес-блины.
Александр Осенко:
Можно пробовать.
Смотрите новый выпуск 15 марта в 10:15 на «РТР-Беларусь».