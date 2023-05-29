«Родительский университет» и не только. Почему Министерство образования работает не только с детьми?

Новости Беларуси. Что угрожает ребенку сегодня? Как манипулируют детьми в интернете и почему взрослые так поздно это замечают? В преддверии дня защиты детей, на подходе лета и длинных каникул, в фокусе внимания – безопасность малышей, школьников и серьезные вызовы, которым взрослые должны противостоять. Дискуссия состоится на площадке ток-шоу «По существу».

Алена Сырова, СТВ:

Педагоги все так или иначе изучают психологию. И точно так же, думаю, для них нет никакой большой тайны в том эффекте, о котором эффекте, о котором мы говорили выше. Точно так же нет тайны в том, что одни понятия могут подменяться другими. Даже среди взрослых людей, когда они объединены интересом к бездомным котикам, в какой-то момент перенаправить в другое русло – вполне возможно. Кирилл Казаков, СТВ:

Это НКО называется, мы их видели тысячи. Алена Сырова:

Возможно, опять же, не совсем это звено у нас выстроено? Не совсем правильно вещи трактуются? Не совсем правильно выстроена работа с родителями? Елена Симакова, заместитель главного управления воспитательной работы и молодежной политики Министерства образования Беларуси:

Учреждения образования в таких вопросах, когда педагоги недостаточно компетентны, можно сказать, не владеют полной информацией, обращаются за помощью к органам внутренних дел. Ни один инспектор по делам несовершеннолетних не отказал в том, чтобы прийти в школу и поучаствовать в родительском собрании.

Алена Сырова:

Я сама дочь педагога, поэтому я прекрасно знаю, как это работает. Мы сейчас можем строить идеальную картину, что в случае чего-то пойдет и обратится. Единицы сознательных педагогов пойдут и озаботятся. Как и любой взрослый человек пойдет и изучит информацию из нескольких источников для того, чтобы, понимая всю ответственность, которая на нем, ее донести до аудитории. Кирилл Казаков:

Иногда вместо понимания идет страх: «А давайте напугаем». Это тоже работает, но… Елена Симакова:

Не идет речь «давайте напугаем», давайте предупредим, я бы сказала другими словами. А с другой стороны, Министерство образования для того и создало портал adu.by, где размещается информация для педагогов и для родительских собраний, для «Родительских университетов». Это не для детей, это для педагогов. Педагоги, как правило, материалы все-таки берут из каких-то официальных источников. Алена Сырова:

В том числе и из жизненного опыта.