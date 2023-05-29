«Родительский университет» и не только. Почему Министерство образования работает не только с детьми?
Новости Беларуси. Что угрожает ребенку сегодня? Как манипулируют детьми в интернете и почему взрослые так поздно это замечают? В преддверии дня защиты детей, на подходе лета и длинных каникул, в фокусе внимания – безопасность малышей, школьников и серьезные вызовы, которым взрослые должны противостоять. Дискуссия состоится на площадке ток-шоу «По существу».
Алена Сырова, СТВ:
Педагоги все так или иначе изучают психологию. И точно так же, думаю, для них нет никакой большой тайны в том эффекте, о котором эффекте, о котором мы говорили выше. Точно так же нет тайны в том, что одни понятия могут подменяться другими. Даже среди взрослых людей, когда они объединены интересом к бездомным котикам, в какой-то момент перенаправить в другое русло – вполне возможно.
Кирилл Казаков, СТВ:
Это НКО называется, мы их видели тысячи.
Алена Сырова:
Возможно, опять же, не совсем это звено у нас выстроено? Не совсем правильно вещи трактуются? Не совсем правильно выстроена работа с родителями?
Елена Симакова, заместитель главного управления воспитательной работы и молодежной политики Министерства образования Беларуси:
Учреждения образования в таких вопросах, когда педагоги недостаточно компетентны, можно сказать, не владеют полной информацией, обращаются за помощью к органам внутренних дел. Ни один инспектор по делам несовершеннолетних не отказал в том, чтобы прийти в школу и поучаствовать в родительском собрании.
Алена Сырова:
Я сама дочь педагога, поэтому я прекрасно знаю, как это работает. Мы сейчас можем строить идеальную картину, что в случае чего-то пойдет и обратится. Единицы сознательных педагогов пойдут и озаботятся. Как и любой взрослый человек пойдет и изучит информацию из нескольких источников для того, чтобы, понимая всю ответственность, которая на нем, ее донести до аудитории.
Кирилл Казаков:
Иногда вместо понимания идет страх: «А давайте напугаем». Это тоже работает, но…
Елена Симакова:
Не идет речь «давайте напугаем», давайте предупредим, я бы сказала другими словами. А с другой стороны, Министерство образования для того и создало портал adu.by, где размещается информация для педагогов и для родительских собраний, для «Родительских университетов». Это не для детей, это для педагогов. Педагоги, как правило, материалы все-таки берут из каких-то официальных источников.
Алена Сырова:
В том числе и из жизненного опыта.
Елена Симакова:
И мало кто из педагогов, выходя на родительское собрание, пользуется только житейским опытом. Есть, конечно, не могу сказать, что нет таких педагогов. Но, как правило, если идет все-таки родительское собрание, «Родительский университет», то это подготовленные материалы, рекомендованные в том числе Министерством образования.
Алена Сырова:
То есть у нас должна быть выработана (может быть, уже) какая-то единая методика по работе с родителями и учениками?
Елена Симакова:
Конечно. У нас сегодня достаточно большой арсенал работы с родителями. Прежде всего, это проект, который уже многие знают – «Родительские университеты». Не все родители имеют педагогическое и психологическое образование. Тем не менее мы все хотим, чтобы наших детей любили и слышали. Из тех преступлений, которые могли бы совершиться… Если родители не видят и не слышат своего ребенка, они это тоже пропускают. Поэтому «Родительские университеты», родительские собрания и самые разные формы работы с родителями. Конечно, останавливаться нельзя. Время идет вперед, мы не можем говорить, что те методы, которыми мы работали 30 лет назад, сегодня также актуальны. И родители другие.
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