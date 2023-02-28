Белорусский детский фонд отмечает 35-летний юбилей

Новости Беларуси. Белорусский детский фонд запускает марафон мира, созидания, доброты и милосердия. План мероприятий сверстан до конца года. Всех ребят, нуждающихся в помощи и поддержке, окружат заботой и вниманием, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Старт намечен с первым днем весны. В рамках акции, которая пройдет во всех регионах страны, учреждениям здравоохранения будет передано медицинское и реабилитационное оборудование. Обязательную помощь в виде одежды, мебели и бытовой техники получат ребята, проживающие в детских домах семейного типа. В программе также праздничные мероприятия.

Людмила Кондрашова, председатель правления РОО «Белорусский детский фонд»:

С сегодняшнего дня совместно с Республиканским центром экологии и краеведения запущена акция «Цветы добра». Благодаря этой акции мы будем совместно со всеми областными объединениями высаживать яблоневые дорожки, сады в домах семейного типа. Потому что, как не яблоня, создает весеннее настроение для деток. И это ассоциация именно с домом, уютом.

Елена Симакова, заместитель начальника управления социальной, воспитательной и идеологической работы Министерства образования Беларуси:

Фонд берет на себя такую миссию – становиться партнером государства в особо важных вопросах. Мы должны сказать благодарность всем членам фонда и сами включиться и поддержать фонд в этих вопросах.