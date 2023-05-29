Нужно ли забирать телефоны в школах? Рассказала Елена Симакова
Новости Беларуси. Что угрожает ребенку сегодня? Как манипулируют детьми в интернете и почему взрослые так поздно это замечают? В преддверии дня защиты детей, на подходе лета и длинных каникул, в фокусе внимания – безопасность малышей, школьников и серьезные вызовы, которым взрослые должны противостоять. Дискуссия состоится на площадке ток-шоу «По существу».
Кирилл Казаков, СТВ:
Даже пример того, как я ходил в школу на родительское собрание, когда рассказывали о ЧВК «Редан». Нас собрали и говорят: черные волосы, черная кофта, будьте внимательны, потому что это такая прослойка, которая будет ваших детей втягивать, смотрите внимательно на детей. Я говорю: послушайте, это мини-август 2020 года, только с детьми, наша самая главная задача – детей отговорить ходить в эти ТЦ, там милиция, их просто заберут, вы, родители, в этом просто пострадаете. Когда сказал, что родители пострадают из-за того, что дети пойдут, а они у них на ответственности, только тогда эта ситуация стала понятной, потому что черные волосы и черные кофты – это не пример того, что ребенок стал преступником. Так и здесь. Да, обвинить телефон, что он стал преступником, невозможно. Однако когда общение идет в интернете – и сексуальное преступление, и социальное преступление, и политическое выходят туда. На детях тренируются.
Алена Сырова, СТВ:
А по поводу того, чтобы запретить интернет. Между прочим, с каждым началом учебного года начинается бесконечная дискуссия: а не запретить ли нам телефоны в школах? В некоторых классах свои правила. Дети сдают телефоны до начала уроков, потом получают. Но сейчас куча всего разного: смарт-часы и так далее. В принципе, ребенок при желании может коммуницировать. Почему можно или нельзя запретить телефоны в школах?
Елена Симакова, заместитель главного управления воспитательной работы и молодежной политики Министерства образования Беларуси:
Внутренние правила каждого учреждения образования определяют тот минимум требований к родителям и учащимся как участникам образовательного процесса. Если школа определила, что телефоны запрещены в рамках урока, они не используются либо используются только по согласию педагога, потому что на сегодня многие учебники имеют дополненную реальность, дети могут пользоваться своими смарт-устройствами. Под руководством педагога дети могут этим пользоваться, но чтобы это не становилось массовым, и мы имели тоже не очень положительные примеры, когда использование телефонов в учреждении образования не приводило к стабилизирующей обстановке в этой школе либо еще каким-то обстоятельствам. Поэтому есть в каждом учреждении образования своя инструкция, внутренние правила, которые утверждаются совместно с родителями. Если ребенку необходимо срочно позвонить родителям, никто ему не запретит этого сделать. Но чтобы избежать излишнего использования мобильных телефонов, есть ограничения.
Кирилл Казаков:
То есть временный запрет интернета существует.
Алена Сырова:
У вас в школе, кстати, запрещено использование мобильных телефонов, интернета?
Марина Ильина, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Перед уроком ребята (у нас есть специальные ячейки) оставляют телефоны, но если учитель на уроке использует телефон для работы на уроке, то, конечно, ребята не сдают. Наверное, здесь гораздо глубже все. Только запретами ничего не сделаешь. Мы же понимаем: забираем один телефон, а в кармане может лежать другой.
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