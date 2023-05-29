Нужно ли забирать телефоны в школах? Рассказала Елена Симакова

Новости Беларуси. Что угрожает ребенку сегодня? Как манипулируют детьми в интернете и почему взрослые так поздно это замечают? В преддверии дня защиты детей, на подходе лета и длинных каникул, в фокусе внимания – безопасность малышей, школьников и серьезные вызовы, которым взрослые должны противостоять. Дискуссия состоится на площадке ток-шоу « По существу ».

Кирилл Казаков, СТВ:

Даже пример того, как я ходил в школу на родительское собрание, когда рассказывали о ЧВК «Редан». Нас собрали и говорят: черные волосы, черная кофта, будьте внимательны, потому что это такая прослойка, которая будет ваших детей втягивать, смотрите внимательно на детей. Я говорю: послушайте, это мини-август 2020 года, только с детьми, наша самая главная задача – детей отговорить ходить в эти ТЦ, там милиция, их просто заберут, вы, родители, в этом просто пострадаете. Когда сказал, что родители пострадают из-за того, что дети пойдут, а они у них на ответственности, только тогда эта ситуация стала понятной, потому что черные волосы и черные кофты – это не пример того, что ребенок стал преступником. Так и здесь. Да, обвинить телефон, что он стал преступником, невозможно. Однако когда общение идет в интернете – и сексуальное преступление, и социальное преступление, и политическое выходят туда. На детях тренируются.

Алена Сырова, СТВ:

А по поводу того, чтобы запретить интернет. Между прочим, с каждым началом учебного года начинается бесконечная дискуссия: а не запретить ли нам телефоны в школах? В некоторых классах свои правила. Дети сдают телефоны до начала уроков, потом получают. Но сейчас куча всего разного: смарт-часы и так далее. В принципе, ребенок при желании может коммуницировать. Почему можно или нельзя запретить телефоны в школах?