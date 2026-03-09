В Минском городском эндокринологическом центре внедряют инновационные методы лечения

В 2026 году инфраструктура Минска пополнится знаковыми объектами здравоохранения, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Среди них – Городская клиническая инфекционная больница. Ее строительство ведется на Долгиновском тракте. Также ожидается открытие поликлиники Минского городского клинического онкологического центра и поликлиники в микрорайоне Восточный.

Столичная медицина развивается. Применяют инновационные методы лечения. Так, в Минском городском эндокринологическом центре закуплено современное оборудование с искусственным интеллектом, внедряют лазерную хирургию. Это позволило расширить спектр медуслуг для пациентов с сахарным диабетом. В клиническом центре оказывают медпомощь пациентам с эндокринными патологиями. Здесь внедряют новейшие технологии. Среди уникального оборудования – аппарат МРТ с искусственным интеллектом. В режиме реального времени специалисты могут наблюдать за всем процессом лучевой диагностики. Кроме того, ультра-современный аппарат позволяет проводить сложнейшие исследования с ювелирной точностью.