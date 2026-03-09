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В Минском городском эндокринологическом центре внедряют инновационные методы лечения

09 марта 2026 19:15
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В 2026 году инфраструктура Минска пополнится знаковыми объектами здравоохранения, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Среди них – Городская клиническая инфекционная больница. Ее строительство ведется на Долгиновском тракте.

Также ожидается открытие поликлиники Минского городского клинического онкологического центра и поликлиники в микрорайоне Восточный.

В Минском городском эндокринологическом центре внедряют инновационные методы лечения-2

Столичная медицина развивается. Применяют инновационные методы лечения. Так, в Минском городском эндокринологическом центре закуплено современное оборудование с искусственным интеллектом, внедряют лазерную хирургию. Это позволило расширить спектр медуслуг для пациентов с сахарным диабетом.

В клиническом центре оказывают медпомощь пациентам с эндокринными патологиями. Здесь внедряют новейшие технологии. Среди уникального оборудования – аппарат МРТ с искусственным интеллектом. В режиме реального времени специалисты могут наблюдать за всем процессом лучевой диагностики. Кроме того, ультра-современный аппарат позволяет проводить сложнейшие исследования с ювелирной точностью.

В Минском городском эндокринологическом центре внедряют инновационные методы лечения-4

Александра Гусева, заведующая кабинетом МРТ Минского городского клинического эндокринологического центра:
Искусственный интеллект настроен на то, чтобы исследования происходили максимально за короткое время, не теряя в качестве, и чтобы это исследование было комфортно для наших пациентов. 

Нам нужно контролировать состояние пациента, нам нужно видеть, как он дышит, как он себя чувствует. Для этого нам не нужны никакие дополнительные приспособления. Все датчики, все есть в аппарате.

Подробности в видео.

# Медицина # Здравоохранение Беларуси

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