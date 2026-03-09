В Минске стартовали женский и мужской чемпионаты Беларуси по шашкам

У спортсменов нет возрастных ограничений, потому за одной доской могут оказаться именитые игроки и только начинающие свой путь юниоры. Самому старшему участнику – 63 года, самых младших четверо – по 12 лет. В турнирах принимают участие четыре представителя национальной сборной – Андрей Валюк, Алексей Куница, Виктория Николаева и Полина Петрусева.

Зал разделен на две гендерные зоны, где проводятся интеллектуальные дуэли. В турнире принимают участие 10 представительниц прекрасного пола и 12 мужчин. На 45 ходов дается полтора часа. Далее включается второй контроль с добавлением 30 минут для каждого участника и 30 секунд за действие. Состязания проводятся по круговой системе, где каждый играет с каждым. По количеству набранных очков выявляется победитель, в случае равенства – в силу вступают дополнительные показатели.

Виталий Ворошило, главный судья чемпионата Беларуси по шашкам:

По квалификации. 6 участников у мужчин с прошлой высшей лиги осталось и 6 попало с первой лиги, которая была в 2025 году. У женщин, соответственно, 5 и 5. К сожалению, сейчас они никуда не отбираются, потому что Международная федерация нас пока по-прежнему не допускает, хотя мы ведем с ними переговоры. Надеемся, что с мертвой точки сдвинется. Возможно, они разрешат участвовать сейчас нашим юным спортсменам, идет об этом речь.

В 2025 году на 100 клетках лучшим был мастер спорта Алексей Куница. Он же забрал золото и в русском формате, будучи международным гроссмейстером. Для наших юношей первенство – шанс подготовиться к возможному участию на грядущем чемпионате мира, который пройдет в Турции.

Нынешний старт продолжится до 17 марта. Следующим масштабным событием станет международный турнир, проведение которого запланировано в белорусской столице на конец июня.