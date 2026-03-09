В Тегеране прошла церемония присяги на верность новому верховному лидеру Ирана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тысячи жителей собрались в центре столицы, чтобы публично засвидетельствовать преданность новому руководителю исламской республики. Многотысячные демонстрации в поддержку нового верховного лидера прошли и в других городах Ирана. Ранее верность новому главе Ирана подтвердил и Корпус стражей исламской революции. Решение Ассамблеей экспертов было принято еще накануне, однако из соображений безопасности имя преемника не оглашалось.