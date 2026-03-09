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Путешествие по миру детства – в Гомельском цирке прошла премьера нового шоу «Жар-Птица»

09 марта 2026 18:51
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Иван-Царевич, Емеля на печи и, конечно, Жар-Птица. В Гомельском цирке с аншлагом прошла премьера нового яркого шоу по мотивам любимых русских народных сказок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Зрители отправились в большое путешествие по миру детства.

Путешествие по миру детства – в Гомельском цирке прошла премьера нового шоу «Жар-Птица»-2

Публику удивляли зрелищными трюками акробаты на манеже и под куполом цирка. Ярким моментом стал номер с участием животных: коты, собаки, медведи, лошади. И экзотические звери: попугаи, змеи и леопард. В восторге от представления остались как взрослые, так и дети.

Путешествие по миру детства – в Гомельском цирке прошла премьера нового шоу «Жар-Птица»-4

Очень хорошее представление, хорошие акробаты, веселый клоун! Нам очень нравится, ребенку очень понравилось. Все в восторге.

Путешествие по миру детства – в Гомельском цирке прошла премьера нового шоу «Жар-Птица»-6

Сидя на первом ряду всегда виден труд актеров. Это правда великолепно. Мы понимаем, как это сложно, но это здорово. Как они делают праздник для нас, это представление.

Путешествие по миру детства – в Гомельском цирке прошла премьера нового шоу «Жар-Птица»-8

Михаил Филатов-Клыков, артист-дрессировщик, клоун шоу «Жар-Птица»:
Сама атмосфера Гомеля, жителей города просто невероятная, потому что, наверное, вы сегодня видели, как в конце зал скандировал и не отпускал наших артистов с манежа. Для нас это самое важное.

Путешествие по миру детства – в Гомельском цирке прошла премьера нового шоу «Жар-Птица»-10

Юлия Филатова, заслуженная артистка России, директор программы «Жар-Птица»:
Наша программа, спектакль «Жар-Птица» – это добрая сказка о том, что добро всегда приносит большие, хорошие плоды. И любая мечта может исполниться, лишь бы было желание, и нужно верить в чудо. А чудо должно быть всегда рядом с нами.

Путешествие по миру детства – в Гомельском цирке прошла премьера нового шоу «Жар-Птица»-12

Возможность посетить яркое шоу есть по 5 апреля включительно. 14 марта пройдет сразу два выступления, в 13 и 17 часов.

*На правах рекламы.

# Реклама # Цирк

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