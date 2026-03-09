Путешествие по миру детства – в Гомельском цирке прошла премьера нового шоу «Жар-Птица»

Иван-Царевич, Емеля на печи и, конечно, Жар-Птица. В Гомельском цирке с аншлагом прошла премьера нового яркого шоу по мотивам любимых русских народных сказок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Зрители отправились в большое путешествие по миру детства.

Публику удивляли зрелищными трюками акробаты на манеже и под куполом цирка. Ярким моментом стал номер с участием животных: коты, собаки, медведи, лошади. И экзотические звери: попугаи, змеи и леопард. В восторге от представления остались как взрослые, так и дети.

Очень хорошее представление, хорошие акробаты, веселый клоун! Нам очень нравится, ребенку очень понравилось. Все в восторге.

Сидя на первом ряду всегда виден труд актеров. Это правда великолепно. Мы понимаем, как это сложно, но это здорово. Как они делают праздник для нас, это представление.

Михаил Филатов-Клыков, артист-дрессировщик, клоун шоу «Жар-Птица»:

Сама атмосфера Гомеля, жителей города просто невероятная, потому что, наверное, вы сегодня видели, как в конце зал скандировал и не отпускал наших артистов с манежа. Для нас это самое важное.

Юлия Филатова, заслуженная артистка России, директор программы «Жар-Птица»:

Наша программа, спектакль «Жар-Птица» – это добрая сказка о том, что добро всегда приносит большие, хорошие плоды. И любая мечта может исполниться, лишь бы было желание, и нужно верить в чудо. А чудо должно быть всегда рядом с нами.