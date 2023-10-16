Скрывали педофилов, чтобы не получить удар по имиджу. Как отслеживают таких людей в школах?
Новости Беларуси. Как оградить детей от насилия? Поддается ли педофилия лечению? Кто чаще всего подвергается опасности? В Беларуси корректируют законодательство, касающееся вопросов половой неприкосновенности детей. Противодействие педофилии станет темой ток-шоу «По существу». На площадке программы соберутся правоохранители, психологи, врачи, эксперты от образования и законодатели.
Кирилл Казаков, СТВ:
История, когда педофилы работают в школах – это исключение. Тогда у меня вопрос. Я прекрасно понимаю, что человек такой, когда он находится в школе, это действительно прецедент. Это как самолеты падают, это авария большая, а машины бьются каждый день, люди гибнут и никто не замечает. Здесь то же самое. Я прекрасно понимаю, что эту волну пускают журналисты. Волна определенная идет от Министерства образования. Каким образом там отслеживают эти истории? Потому что каждый год, я так понимаю, такие случаи в учреждениях образования есть.
Елена Симакова, заместитель начальника главного управления воспитательной работы и молодежной политики Министерства образования Беларуси:
В учреждениях образования выявлены, в том числе в 2023 году, такие случаи, когда учителя, иные педагогические работники совершили такое преступление в отношении несовершеннолетних. На сегодня совместно с другими государственными органами нами разработан целый комплекс государственных мероприятий, чтобы, первое, на входе постараться остановить преступника, который идет работать в школу либо другое учреждение и имеет какие-то намерения или уже начинает совершать преступление. Потом по ходу его работы каким-то образом отслеживать людей, которые в ходе работы совместно с другими коллегами проявляют в своей деятельности какие-то отклонения в отношении к детям.
Алена Сырова, СТВ:
Ведь это репутационный удар по учреждению образования, если выявлено, что там в принципе допустили работу такого сотрудника. Поэтому, как мне кажется, не все будут стремиться говорить о том, что у нас такой вот товарищ, давайте-ка сотрудники правоохранительных органов проверьте его, привлеките.
Кирилл Казаков:
Если говорить, это может ударить по имиджу.
Алена Сырова:
С высокой долей вероятности его попросят здесь больше не работать. И нет гарантии, что этот человек не пойдет дворы мести рядом с этой школой или детским садиком.
Елена Симакова:
На сегодня руководители учреждений образования (доведены такие случаи), когда они пытались скрыть ситуации, каким-то образом дискредитирующие учреждение образование. Но, по-моему, на сегодня уже все понимают, что все, что творится в отношении детей, в том числе в учреждениях образования, это преступление. И тут скрывать – это страшное преступление. Они будут нести еще большую ответственность. Не только моральную.
Читайте также:
В МВД Беларуси рассказали, как выглядит социальный портрет педофила
Ученый: принудительное лечение педофилов – это не кастрация, а гормональная терапия
«Мы перестали об этом молчать». Выявляемость педофилов выросла в 28 раз с 2012-го – с чем это связано?