Скрывали педофилов, чтобы не получить удар по имиджу. Как отслеживают таких людей в школах?

Новости Беларуси. Как оградить детей от насилия? Поддается ли педофилия лечению? Кто чаще всего подвергается опасности? В Беларуси корректируют законодательство, касающееся вопросов половой неприкосновенности детей. Противодействие педофилии станет темой ток-шоу « По существу ». На площадке программы соберутся правоохранители, психологи, врачи, эксперты от образования и законодатели.

К ирилл Казаков, СТВ : История, когда педофилы работают в школах – это исключение. Тогда у меня вопрос. Я прекрасно понимаю, что человек такой, когда он находится в школе, это действительно прецедент. Это как самолеты падают, это авария большая, а машины бьются каждый день, люди гибнут и никто не замечает. Здесь то же самое. Я прекрасно понимаю, что эту волну пускают журналисты. Волна определенная идет от Министерства образования. Каким образом там отслеживают эти истории? Потому что каждый год, я так понимаю, такие случаи в учреждениях образования есть.

Елена Симакова, заместитель начальника главного управления воспитательной работы и молодежной политики Министерства образования Беларуси:

В учреждениях образования выявлены, в том числе в 2023 году, такие случаи, когда учителя, иные педагогические работники совершили такое преступление в отношении несовершеннолетних. На сегодня совместно с другими государственными органами нами разработан целый комплекс государственных мероприятий, чтобы, первое, на входе постараться остановить преступника, который идет работать в школу либо другое учреждение и имеет какие-то намерения или уже начинает совершать преступление. Потом по ходу его работы каким-то образом отслеживать людей, которые в ходе работы совместно с другими коллегами проявляют в своей деятельности какие-то отклонения в отношении к детям.

Алена Сырова, СТВ:

Ведь это репутационный удар по учреждению образования, если выявлено, что там в принципе допустили работу такого сотрудника. Поэтому, как мне кажется, не все будут стремиться говорить о том, что у нас такой вот товарищ, давайте-ка сотрудники правоохранительных органов проверьте его, привлеките.

Кирилл Казаков:

Если говорить, это может ударить по имиджу.