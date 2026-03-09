Хабы, заправки и парковки. Станет ли электромобиль доступным для каждого? Мнение экспертов

Тихо едут, громко меняют будущее! Как перезимовали владельцы авто на зеленых номерах? Хватает ли зарядных станций и выдержат ли сети растущий спрос? Станет ли электромобиль доступным для каждого? В ток-шоу «По существу» эксперты обсудили развитие электротранспорта и инфраструктуры в Беларуси. Где в Беларуси зарегистрировано больше всего электромобилей?

Виктор Ротченков, начальник главного управления ГАИ МВД Беларуси:

Сегодня в Республике Беларусь зарегистрировано 54 тысячи электромобилей. Больше всего их в столице. Пристоличный регион точно так же массово. Если в самом Минске зарегистрировано 22 тысячи электромобилей, то в Минской области цифра чуть ниже, но мы понимаем, что, скорее всего, большинство их – это именно Минский район, пристоличье. Автолюбители используют эти автомобили, потому что комфорт здесь очевиден. 1300 водителей оштрафованы в 2025 году за парковку на местах для зарядки электрокаров

Виктор Ротченков:

Есть сообщения о правонарушениях, особенно зимой, когда был повышенный спрос на зарядку. Но мы за 2025 год привлекли к ответственности нарушающих правил, кто именно парковался на месте для зарядки электромобилей, 1 300 участников дорожного движения. Водители, которые оставляли либо автомобили с двигателем внутреннего сгорания на стоянке [для электромобилей – прим.ред.], либо же электромобили незаряжаемые. Касаемо расположения электромобилей на общей стоянке – да, граждане высказываются о том, что занимают другие места. Но надо понимать, что раньше у собственника был автомобиль с двигателем внутреннего сгорания, сегодня у него появился электромобиль. В половине случаев, когда он приехал в торговый центр и поставил автомобиль на зарядку, как и ранее, приехав на автомобиле с двигателем внутреннего сгорания…

Виктор Ротченков:

Он пошел в торговый центр по своим надобностям. Поэтому сказать, что однозначно все паркуются у торгового центра, чтобы зарядить автомобиль – это история не совсем верная. Но это присутствует в плотной жилой застройке, когда жильцы домов, находясь у торговых центров, оставляют свои автомобили на зарядке. И сегодня идет обустройство новых электростанций не только на парковках, они идут в специально отведенных новых местах. Да, это делать сложнее, затратнее. Коллеги обращали внимание, мы обсуждали. Там потребуется другая инфраструктура, и пешеходная доступность, и ряд других моментов. Поэтому вопрос в принципе в комплексе решается. Но темпы оставляют желать лучшего. К 2028 году в Беларуси планируют строить хабы для электромобилей

Павел Кевлич, начальник управления «Маланка» РУП «Производственное объединение «Белоруснефть»:

Будут комплексы, которые будут вынесены. Это будет отдельный комплекс по зарядке. Технологии двигаются в эту сторону. Зарядки, емкость батареи увеличивает, скорость зарядки уменьшается. Поэтому мы прогнозируем, что с года 2028-го мы будем строить только хабы. И тогда коммерческий транспорт уйдет туда. Он заинтересован в том, чтобы быстрее заряжаться. Алена Сырова, СТВ:

А мы в принципе, с точки зрения промышленности, готовы производить зарядные станции в таком объеме, чтобы все хабы, все наши планы реализовать и покрыть?

Андрей Конюшко, первый заместитель министра промышленности Беларуси:

Мы готовы производить не только хабы, но и электромобили. Кирилл Казаков, СТВ:

Он слишком дорогим у нас выходит, белорусский электромобиль. Но если мы говорим сейчас, что практически все электростанции, которые сейчас в Минске и за окрестностями кольцевой стоят, это все белорусского производства. Мы понимаем, что кроме нашего желания количества электромобилей, эти станции... На каком количестве предприятий делаются и сколько это стоит? Дорого ли это? Андрей Конюшко:

Стоит она нормально, потребление есть, поэтому произвести не проблема. Необходимо определиться, где и к какому времени. Ставится задача, и она будет выполняться.

