Прямой эфир

Новости по тегу #Елена Балдовская

Курс на суверенное развитие – ровно год назад прошёл первый единый день голосования в Беларуси
25 февраля 2025 06:09

Курс на суверенное развитие – ровно год назад прошёл первый единый день голосования в Беларуси

Выборы-2025 – ЦИК утвердил итоги электоральной кампании Беларуси
03 февраля 2025 17:16

Выборы-2025 – ЦИК утвердил итоги электоральной кампании Беларуси

Секретарь ЦИК Беларуси рассказала, с какими трудностями столкнулись члены избирательных комиссий
26 января 2025 17:55

Секретарь ЦИК Беларуси рассказала, с какими трудностями столкнулись члены избирательных комиссий

Об инклюзии на участках, молодёжи на выборах и явке избирателей – интервью с Еленой Балдовской
26 января 2025 15:12

Об инклюзии на участках, молодёжи на выборах и явке избирателей – интервью с Еленой Балдовской

На выборах Президента зафиксировано 34 случая фото- или видеосъёмки заполненного бюллетеня – секретарь ЦИК
26 января 2025 13:38

На выборах Президента зафиксировано 34 случая фото- или видеосъёмки заполненного бюллетеня – секретарь ЦИК

Высокая активность избирателей на досрочном голосовании стала традицией для Беларуси – секретарь ЦИК
26 января 2025 09:41

Высокая активность избирателей на досрочном голосовании стала традицией для Беларуси – секретарь ЦИК

Секретарь ЦИК проголосовала на избирательном участке
21 января 2025 13:39

Секретарь ЦИК проголосовала на избирательном участке

Меньше недели остаётся до досрочного голосования! Рассказываем, что нужно знать избирателю
15 января 2025 17:07

Меньше недели остаётся до досрочного голосования! Рассказываем, что нужно знать избирателю

Белорусский Дом печати начал отгрузку бюллетеней для голосования на президентских выборах
15 января 2025 11:13

Белорусский Дом печати начал отгрузку бюллетеней для голосования на президентских выборах

10 января начнут дежурить участковые избирательные комиссии
08 января 2025 10:33

10 января начнут дежурить участковые избирательные комиссии

Период агитации продлится 25 дней и завершится накануне основного дня голосования
01 января 2025 17:40

Период агитации продлится 25 дней и завершится накануне основного дня голосования

В ЦИК рассказали, когда и в какое время по ТВ покажут выступления кандидатов в Президенты Беларуси
01 января 2025 13:41

В ЦИК рассказали, когда и в какое время по ТВ покажут выступления кандидатов в Президенты Беларуси