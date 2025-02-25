Новости по тегу #Елена Балдовская

Свой выбор мы сделали открыто, демократично и решительно, не обращая внимания на давление извне. Спокойный и цивилизованный ход голосования, равно как и его итоги, а также высокая активность избирателей убедительно показали сплоченность нашего общества.
В Центральной избирательной комиссии подчеркнули, что электоральная кампания прошла открыто и гласно. Жалоб о нарушениях избирательного законодательства от граждан или наблюдателей, представлявших 52 страны мира, не поступало.
На прямую связь вышла политобозреватель СТВ Виктория Ходосок.
Выездная студия СТВ работает в информационном центре ЦИК. Поговорили с секретарем Центральной избирательной комиссии Беларуси.
По регионам страны зафиксировано 2 выноса бюллетеня за пределы помещения для голосования.
Более 40% граждан Беларуси решили проголосовать досрочно.
Елена Балдовская голосовала на участке, расположенном в Боровлянской гимназии. Здесь, как и требует того законодательство, на стендах размещены буклет Центризбиркома о порядке голосования, биографические данные претендентов на главный пост в стране, а также другая информация.
Электоральная кампания – серьезный экзамен как для власти, так и для всего общества в целом. Потому избирательный процесс организован на самом высоком уровне.
Всего их изготовлено более 7 миллионов, и это с учетом небольшого запаса, к примеру, если избиратель испортит документ, то ему взамен будет выдан новый, но лишь один экземпляр.
Каждое помещение будет оборудовано стендом с необходимыми информационными материалами, ящиком и кабинами для голосования, местами для размещения членов избирательных комиссий и наблюдателей.
1 января стартовала предвыборная агитация.
«9 и 16 января пройдут выступления по телевидению. И 8, 10, 15 и 17 января – это дни, когда выступления кандидатов будут транслироваться в эфире радиопрограмм», – рассказала Елена Балдовская, секретарь ЦИК Беларуси.
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