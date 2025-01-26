На выборах Президента зафиксировано 34 случая фото- или видеосъёмки заполненного бюллетеня – секретарь ЦИК

Белорусы выбирают будущее своей страны, демонстрируя при этом высокий интерес в кампании. Напомним, еще в полдень уровень явки избирателей на участки для голосования во всех регионах преодолел 50-процентный барьер, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По состоянию на 14 часов, свое конституционное право реализовали 66,41 % белорусов, внесенных в списки. Из них в период досрочного голосования выбор сделали без малого 42 % избирателей.