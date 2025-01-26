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На выборах Президента зафиксировано 34 случая фото- или видеосъёмки заполненного бюллетеня – секретарь ЦИК

26 января 2025 13:38
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Белорусы выбирают будущее своей страны, демонстрируя при этом высокий интерес в кампании. Напомним, еще в полдень уровень явки избирателей на участки для голосования во всех регионах преодолел 50-процентный барьер, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

По состоянию на 14 часов, свое конституционное право реализовали 66,41 % белорусов, внесенных в списки. Из них в период досрочного голосования выбор сделали без малого 42 % избирателей. 

О ходе голосования на пресс-конференции в информационном центре ЦИК рассказала секретарь ЦИК Елена Балдовская.

На выборах Президента зафиксировано 34 случая фото- или видеосъёмки заполненного бюллетеня – секретарь ЦИК-2

Елена Балдовская, секретарь Центральной избирательной комиссии Беларуси:
На середину дня по регионам страны зафиксировано два выноса бюллетеня за пределы помещения для голосования и 34 случая фото- или видеосъемки заполненного бюллетеня. Сведения о привлечении граждан к административной ответственности будут аккумулироваться позднее, после завершения ведения административного процесса, тем не менее, к сожалению, такие факты имеют место быть.

# Выборы # Президентские выборы # Выборы в Беларуси # Елена Балдовская

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