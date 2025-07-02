«Строитель» стал обладателем Кубка Беларуси по хоккею на траве. Участие в розыгрыше приняли четыре отечественные команды и одна российская дружина, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Перед заключительным туром в борьбе за трофей остались только сильнейшие клубы страны – конкуренцию брестчанам составил «Минск». Решающая дуэль прошла в городе над Бугом. Счет в матче открыли игроки столичного коллектива, на это у хозяев нашелся громкий ответ, они четырежды поразили ворота своих оппонентов.

До большого перерыва гости сумели сократить отставание. В третьем периоде соперники по разу огорчили друг друга, в заключительном отрезке минчане подобрались вплотную к брестской команде, но совершить камбэк не смогли – 5:4 в пользу «Строителя», который ранее завоевал звание чемпиона страны.