Выборы-2025 – ЦИК утвердил итоги электоральной кампании Беларуси

3 февраля ЦИК утвердил итоги президентских выборов. Главой государства избран Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За действующего Президента проголосовали 5 миллионов 136 тысяч 293 избирателя. Это составило 86,82 %, то есть более половины граждан Республики Беларусь, принявших участие в голосовании. В Центральной избирательной комиссии подчеркнули, что электоральная кампания прошла открыто и гласно. Жалоб о нарушениях избирательного законодательства от граждан или наблюдателей, представлявших 52 страны мира, не поступало. Что же до реакции Запада – ожидаемой и вполне предсказуемой – ее сегодня также прокомментировали в ЦИК. Виктория Ходосок о финале главной электоральной кампании.

Этот народный флешмоб попал в тренды за считаные часы. Так белорусы, с одной стороны, «па-беларуску шчыра» поздравили Александра Лукашенко с победой на выборах, с другой – показали открыто наше единство и то, что наш голос – решающий. Елена Балдовская, секретарь Центральной избирательной комиссии Беларуси:

Считать избранным на должность Президента Республики Беларусь Лукашенко Александра Григорьевича, за которого подано 5 136 293 голоса избирателей, что составило 86,82 %, то есть более половины граждан Республики Беларусь, принявших участие в голосовании.

ЦИК 3 февраля утвердил итоги выборов Президента, которые прошли открыто и свободно. Факт признали международные наблюдатели из более чем полусотни стран. Правда, результаты избирательной кампании стали определенным триггером для нападок на Беларусь. Карпенко: «30 лет нам навязывали тезис об ущербности нашей избирательной системы». Подробности здесь. Призывы любыми способами саботировать избирательную кампанию (не участвовать в ней или же голосовать против всех) не нашли отклика у белорусов. Тогда отдельные западные страны заявили о непризнании наших выборов. Но пока там писали отчеты по Беларуси, мы всему миру демонстрировали свою открытость: для наблюдения за президентскими выборами пригласили порядка 500 международных экспертов, освещать их – представителей 70 зарубежных медиа, организовали работу информационного центра, куда практически в режиме нон-стоп оперативно стекалась вся самая актуальная информация. Подключили к работе и общественные объединения.

Вадим Грачев, заместитель председателя Федерации профсоюзов Беларуси:

У нас наблюдатели присутствовали на каждом участке. С учетом, конечно, графика сменяемости каждый день в дни досрочного голосования до 15 тысяч одновременно работало на участках. В основной день голосования мы усилили эту работу – порядка 26 тысяч национальных наблюдателей от общественных объединений, партий присутствовало. За счет этого, конечно, мы получали объективную информацию с каждого участка. Плюс ко всему работала телефонная горячая линия, на которую каждый гражданин, не наблюдатель, анонимно, мог представиться, оставить свое мнение или предложение, или замечание о процессе голосования. Инициативно в процесс включилась и молодежь. За время избирательной кампании молодые белорусы участвовали в просветительских марафонах, дебатах, активно голосовали на самих выборах, помогали в качестве волонтеров. А ведь так и проявляется современный патриотизм.