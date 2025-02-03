Выборы-2025 – ЦИК утвердил итоги электоральной кампании Беларуси
3 февраля ЦИК утвердил итоги президентских выборов. Главой государства избран Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За действующего Президента проголосовали 5 миллионов 136 тысяч 293 избирателя. Это составило 86,82 %, то есть более половины граждан Республики Беларусь, принявших участие в голосовании.
В Центральной избирательной комиссии подчеркнули, что электоральная кампания прошла открыто и гласно. Жалоб о нарушениях избирательного законодательства от граждан или наблюдателей, представлявших 52 страны мира, не поступало. Что же до реакции Запада – ожидаемой и вполне предсказуемой – ее сегодня также прокомментировали в ЦИК.
Виктория Ходосок о финале главной электоральной кампании.
Этот народный флешмоб попал в тренды за считаные часы. Так белорусы, с одной стороны, «па-беларуску шчыра» поздравили Александра Лукашенко с победой на выборах, с другой – показали открыто наше единство и то, что наш голос – решающий.
Елена Балдовская, секретарь Центральной избирательной комиссии Беларуси:
Считать избранным на должность Президента Республики Беларусь Лукашенко Александра Григорьевича, за которого подано 5 136 293 голоса избирателей, что составило 86,82 %, то есть более половины граждан Республики Беларусь, принявших участие в голосовании.
ЦИК 3 февраля утвердил итоги выборов Президента, которые прошли открыто и свободно. Факт признали международные наблюдатели из более чем полусотни стран. Правда, результаты избирательной кампании стали определенным триггером для нападок на Беларусь.
Карпенко: «30 лет нам навязывали тезис об ущербности нашей избирательной системы». Подробности здесь.
Призывы любыми способами саботировать избирательную кампанию (не участвовать в ней или же голосовать против всех) не нашли отклика у белорусов. Тогда отдельные западные страны заявили о непризнании наших выборов. Но пока там писали отчеты по Беларуси, мы всему миру демонстрировали свою открытость: для наблюдения за президентскими выборами пригласили порядка 500 международных экспертов, освещать их – представителей 70 зарубежных медиа, организовали работу информационного центра, куда практически в режиме нон-стоп оперативно стекалась вся самая актуальная информация. Подключили к работе и общественные объединения.
Вадим Грачев, заместитель председателя Федерации профсоюзов Беларуси:
У нас наблюдатели присутствовали на каждом участке. С учетом, конечно, графика сменяемости каждый день в дни досрочного голосования до 15 тысяч одновременно работало на участках. В основной день голосования мы усилили эту работу – порядка 26 тысяч национальных наблюдателей от общественных объединений, партий присутствовало. За счет этого, конечно, мы получали объективную информацию с каждого участка. Плюс ко всему работала телефонная горячая линия, на которую каждый гражданин, не наблюдатель, анонимно, мог представиться, оставить свое мнение или предложение, или замечание о процессе голосования.
Инициативно в процесс включилась и молодежь. За время избирательной кампании молодые белорусы участвовали в просветительских марафонах, дебатах, активно голосовали на самих выборах, помогали в качестве волонтеров. А ведь так и проявляется современный патриотизм.
Андрей Беляков, начальник Центра по работе с населением и избирательному процессу Академии управления при Президенте Беларуси:
По всем направлениям, связанных с организацией этой кампании, молодежь себя проявила очень активно. И, конечно же, этот тренд на активность, созидательную деятельность необходимо сохранить и в дальнейшем. Формировать наши установки по отношению к молодежи.
Так, мы шаг за шагом прокладываем курс нашей Беларуси. Он строится не на громких, красиво упакованных лозунгах, а на конкретных действиях: диалоге с обществом, поддержке талантов, инвестициях в проекты, нужные нам, белорусам. Переломный 2020-й нас многому научил (больше прислушиваться друг к другу, больше уважать, больше любить свое) и дал понять, что только сообща мы настоящая сила.