Тиханский: сейчас у границ Беларуси стоит бригада Бундесвера – вермахт вернулся

Александр Тиханский, военно-политический аналитик, эксперт в сфере безопасности: Вопрос в другом, в нашей реакции на возможные их действия уже агрессивного характера. Вот смотрите, на сегодня буквально в 15 километрах от белорусской границы, вот Президент говорил про учения, а я скажу про 45-ю бронетанковую бригаду, причем чью? Бундесвера. Они ее официально открыли. Присутствовали два президента, вернее, президент Науседа и канцлер Мерц. И с таким… Генерал-майор, бригадный генерал Хобер. Я посмотрел только чисто по гугловскому запросу, сколько, оказывается, у него родни воевало во время Второй мировой, и в том числе в СС. Прямых-то нет у него потомков, но по косвенной линии есть. Получается, вермахт вернулся. Понимаете? Вермахт вернулся. Вернулся то, что мы называли Ливонский орден, Тевтонский орден...

Александр Тиханский:

После Второй мировой они никуда за границу не выходили, кроме Афганистана. И то там, знаете, как они послужили? Нет, вопрос в том, что база у них была в Кундузе. Там, где я, кстати, служил в Кундузе. Так вот, я поинтересовался, как они там воевали. Они себя окружили, сделали крепость, а местным платили, чтобы их не трогали. Они взяли такую привычку, их научили итальянцы. Так это вот Афганская война.

Ну а сейчас у нас, скажем так, тевтонцы у границ. Крестоносцы. Они с самыми лучшими намерениями. Мало того, эта бригада на сегодня, она там 700-900 человек, еще ядро только сформировано. Сейчас они строят уже городок для семей. Она будет насчитывать порядка 3,5-4,5 тысячи военнослужащих, если с частями обеспечения. И это будет на одном направлении, на Островецком направлении, кстати. Это Островецкое направление, там где они будут стоять. В данном случае, конечно же, мы вынуждены будем здесь как раз и нанести ядерный удар тактический.