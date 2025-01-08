Подготовка к главному общественно-политическому событию года идет согласно календарному плану. 10 января начнут дежурить участковые избирательные комиссии. Ознакомиться с обустройством участков для голосования можно на официальном сайте ЦИК – там размещен виртуальный тур. Каждое помещение будет оборудовано стендом с необходимыми информационными материалами, ящиком и кабинами для голосования, местами для размещения членов избирательных комиссий и наблюдателей, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Елена Балдовская, секретарь Центральной избирательной комиссии Беларуси:

В этот период, вплоть до основного дня голосования, избиратель вправе подойти на свой участок и уточнить сведения, которые о нем содержатся в списке для голосования. 5 325 участков для голосования в стране будут работать, такое же количество соответственно участковых комиссий, которые будут обеспечивать голосование на этих участках. Сейчас участковые комиссии уже приступили к своим обязанностям и занимаются организацией, скажем так, голосования на участках.

За 10 дней до выборов избиратели начнут получать приглашения для участия в голосовании по почте. Кроме того, пришлют материалы с информацией о кандидатах, расположении и времени работы избирательного участка, а также другой полезной информацией. Напомним, уже 21 января в стране стартует досрочное голосование, которое продлится по 25 число. Основной день выборов назначен на 26 января.