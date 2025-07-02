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Израиль согласился на 60-дневное прекращение огня в Газе

02 июля 2025 19:53
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Появилась надежда на мир на Ближнем Востоке. Израиль согласился на условия 60-дневного прекращения огня в Газе. Об этом заявил президент США по итогам встречи израильской делегации с представителями Вашингтона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Израиль согласился на 60-дневное прекращение огня в Газе-2

С окончательным предложением об урегулировании конфликта выступят Египет и Катар. При этом глава Белого дома выразил надежду на то, что палестинское движение ХАМАС согласится на сделку, так как иное развитие ситуации будет только хуже. 

В середине марта израильская армия возобновила боевые действия в секторе Газа, прервав установленный в январе этого года режим прекращения огня. После нескольких раундов переговоров при посредничестве Катара, Египта и США стороны конфликта так и не смогли согласовать условия нового соглашения. 

Израиль согласился на 60-дневное прекращение огня в Газе-4

В новостях мы услышали, что президент США Дональд Трамп объявил о решении прекратить войну в секторе Газа. Мы надеемся, что это решение будет принято как можно скорее, потому что, честно говоря, мы устали и нам надоели несправедливость и геноцид, которым мы подвергаемся.

Израиль согласился на 60-дневное прекращение огня в Газе-6

Мы хотим полного прекращения войны в Газе, а не частичного соглашения, как всегда, и прекращения огня, которые длятся месяц или два, а затем война возобновляется. Нет, мы хотим полного прекращения этой войны.

Израиль согласился на 60-дневное прекращение огня в Газе-8

Меж тем свыше 2 миллионов жителей сектора Газа остаются отрезанными от внешнего мира из-за блокады, организованной Израилем. По данным ООН, как минимум четверть из них находятся на грани смерти от болезней и голода. И хотя ЦАХАЛ частично смягчил ограничения на поставки гуманитарной помощи, ее объемов крайне недостаточно. В регионе остро не хватает продуктов питания, чистой воды и медикаментов.

# Палестина-Израиль # Международная политика

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