Израиль согласился на 60-дневное прекращение огня в Газе
Появилась надежда на мир на Ближнем Востоке. Израиль согласился на условия 60-дневного прекращения огня в Газе. Об этом заявил президент США по итогам встречи израильской делегации с представителями Вашингтона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
С окончательным предложением об урегулировании конфликта выступят Египет и Катар. При этом глава Белого дома выразил надежду на то, что палестинское движение ХАМАС согласится на сделку, так как иное развитие ситуации будет только хуже.
В середине марта израильская армия возобновила боевые действия в секторе Газа, прервав установленный в январе этого года режим прекращения огня. После нескольких раундов переговоров при посредничестве Катара, Египта и США стороны конфликта так и не смогли согласовать условия нового соглашения.
В новостях мы услышали, что президент США Дональд Трамп объявил о решении прекратить войну в секторе Газа. Мы надеемся, что это решение будет принято как можно скорее, потому что, честно говоря, мы устали и нам надоели несправедливость и геноцид, которым мы подвергаемся.
Мы хотим полного прекращения войны в Газе, а не частичного соглашения, как всегда, и прекращения огня, которые длятся месяц или два, а затем война возобновляется. Нет, мы хотим полного прекращения этой войны.
Меж тем свыше 2 миллионов жителей сектора Газа остаются отрезанными от внешнего мира из-за блокады, организованной Израилем. По данным ООН, как минимум четверть из них находятся на грани смерти от болезней и голода. И хотя ЦАХАЛ частично смягчил ограничения на поставки гуманитарной помощи, ее объемов крайне недостаточно. В регионе остро не хватает продуктов питания, чистой воды и медикаментов.