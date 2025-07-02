Более 35 тыс. домов остались без электричества из-за мощного шторма в Австралии

Мощный шторм обрушился на юго-восточное побережье Австралии. В Новом Южном Уэльсе шквальный ветер срывал крыши, вырывал с корнем деревья и столбы линий электропередач. В результате без электричества остались более 35 тысяч домов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Помимо штормового ветра, в регионе идут сильные дожди, которые вызвали наводнения. Жители свыше 300 домов были эвакуированы. Всего за последние сутки служба экстренной помощи отреагировала почти на 3 тысячи инцидентов.

Из-за непогоды более десятка рейсов были отменены в аэропорту Сиднея. Задержки наблюдаются и в железнодорожном сообщении. Экстремальная погода сохранится в регионе вплоть до завтрашнего вечера. Ожидаются разрушительные ветры с порывами до 110 километров в час.