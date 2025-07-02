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Более 35 тыс. домов остались без электричества из-за мощного шторма в Австралии

02 июля 2025 19:55
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Мощный шторм обрушился на юго-восточное побережье Австралии. В Новом Южном Уэльсе шквальный ветер срывал крыши, вырывал с корнем деревья и столбы линий электропередач. В результате без электричества остались более 35 тысяч домов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 35 тыс. домов остались без электричества из-за мощного шторма в Австралии-2

Помимо штормового ветра, в регионе идут сильные дожди, которые вызвали наводнения. Жители свыше 300 домов были эвакуированы. Всего за последние сутки служба экстренной помощи отреагировала почти на 3 тысячи инцидентов. 

Из-за непогоды более десятка рейсов были отменены в аэропорту Сиднея. Задержки наблюдаются и в железнодорожном сообщении. Экстремальная погода сохранится в регионе вплоть до завтрашнего вечера. Ожидаются разрушительные ветры с порывами до 110 километров в час. 

Более 35 тыс. домов остались без электричества из-за мощного шторма в Австралии-4

Непогода обрушилась и на север Индии. Во власти масштабных наводнений и оползней оказался штат Химачал-Прадеш. Там разрушены дороги, дома и линии электропередачи, уничтожены сельскохозяйственные угодья. По меньшей мере 51 человек погиб, более 100 получили травмы, еще десятки пропали без вести. В регионе действует предупреждение о риске новых ливней и последующих оползней.

# Природные катаклизмы

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