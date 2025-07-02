Тиханский о визите Келлога: это заход к России через Беларусь

Давайте представим ситуацию, что и вы за столом, напротив вас вот этот вот старый матерый военный. Чего он хочет? Как вы понимаете, чего им надо от нашего Президента, от Беларуси? Как мы себе должны в этой ситуации вести? И вот с точки зрения безопасности нашей страны.

Григорий Азаренок, СТВ: Келлог был здесь, об этом вчера много говорил Александр Григорьевич. Вы, как военный аналитик, ведь он же четыре войны прошел. От Вьетнама до Ирака воевал. Там, кроме Келлога, был еще вот этот помощник государственного секретаря Госдепа, который сидел ближе всех к Батьке. Вот при этом за столом с нашей стороны присутствовал Иван Станиславович Тертель, глава Комитета госбезопасности.

Александр Тиханский, военно-политический аналитик, эксперт в сфере безопасности:

Это самый интересный, самый интригующий вопрос, который всех интересует, всех достает именно с момента посещения на всех уровнях, на международных – везде все обсуждалось. Честно говоря, я вижу здесь одну основную вещь. То, что он конкретно Келлогу, вот что хочет Россия. И от этого не отступим. И вы должны это понимать. Это он несколько раз, когда сам говорил, делал акцент на этом. А я говорю, что это был просто заход к России, но через Беларусь. Понимаете, на сегодняшний день, вот вроде бы как геополитически в военном положении, мы объяснили наше положение не очень удобное нашему вероятному противнику. Но в политическом чисто плане еще мы обрели ту статусную роль, скажем так, площадок, где можно обсудить, можно говорить, можно даже что-то добиться. Иногда, если вы не врете, если вы пришли с нормальными намерениями, ну о чем он предупредил сразу Келлога. Если мы с вами будем говорить откровенно, не хитрить, а иначе нечего говорить и встречаться.

Для меня вот это основное. А то, что они, может, касались и обстановки вообще мировой: и на Ближнем Востоке, и в Европе, и везде – это, как говорится, обмен мнениями.