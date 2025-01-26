Секретарь ЦИК Беларуси рассказала, с какими трудностями столкнулись члены избирательных комиссий

Возвращаемся в Информационный центр ЦИК, который находится во Дворце Республики. Там продолжает работу выездная студия СТВ, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. На прямую связь вышла наш политический обозреватель Виктория Ходосок. Что известно на данный момент? Есть ли какие-то обновления?

Виктория Ходосок, политический обозреватель:

Мы продолжаем работу в Информационном центре ЦИК, где 26 января с утра одна за одной проходят пресс-конференции, во время которых журналисты получают достоверную информацию о ходе голосования. Мы ее оперативно передаем нашим телезрителям. Поговорим об этом сейчас с гостем нашей студии, Еленой Балдовской, секретарем Центральной избирательной комиссии Беларуси. На прямую связь уже вышли практически все регионы, остался только Минск. Какую вы оценку дадите ходу голосования?

Елена Балдовская, секретарь Центральной избирательной комиссии Беларуси:

По сведениям, которые мы получаем от наших коллег, от нижестоящей комиссии, голосование проходит ровно. Голосование прошло в штатном режиме. Что приятно слышать от наших гостей, от наших иностранных и международных наблюдателей и национальных наблюдателей, это отмечают, что голосование организовано на высоком уровне. Наши иностранные гости отмечают высокий уровень квалификации членов участковых комиссий.

Виктория Ходосок:

С какими трудностями, нарушениями столкнулись на участках избирательные комиссии? Знаем о фотосъемках бюллетеней. Поделитесь подробностями.