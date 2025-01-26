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Секретарь ЦИК Беларуси рассказала, с какими трудностями столкнулись члены избирательных комиссий

26 января 2025 17:55
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Возвращаемся в Информационный центр ЦИК, который находится во Дворце Республики. Там продолжает работу выездная студия СТВ, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. На прямую связь вышла наш политический обозреватель Виктория Ходосок. Что известно на данный момент? Есть ли какие-то обновления? 

Секретарь ЦИК Беларуси рассказала, с какими трудностями столкнулись члены избирательных комиссий-2

Виктория Ходосок, политический обозреватель: 
Мы продолжаем работу в Информационном центре ЦИК, где 26 января с утра одна за одной проходят пресс-конференции, во время которых журналисты получают достоверную информацию о ходе голосования. Мы ее оперативно передаем нашим телезрителям. Поговорим об этом сейчас с гостем нашей студии, Еленой Балдовской, секретарем Центральной избирательной комиссии Беларуси. На прямую связь уже вышли практически все регионы, остался только Минск. Какую вы оценку дадите ходу голосования?

Секретарь ЦИК Беларуси рассказала, с какими трудностями столкнулись члены избирательных комиссий-4

Елена Балдовская, секретарь Центральной избирательной комиссии Беларуси:
По сведениям, которые мы получаем от наших коллег, от нижестоящей комиссии, голосование проходит ровно. Голосование прошло в штатном режиме. Что приятно слышать от наших гостей, от наших иностранных и международных наблюдателей и национальных наблюдателей, это отмечают, что голосование организовано на высоком уровне. Наши иностранные гости отмечают высокий уровень квалификации членов участковых комиссий.

Секретарь ЦИК Беларуси рассказала, с какими трудностями столкнулись члены избирательных комиссий-6

Виктория Ходосок:
С какими трудностями, нарушениями столкнулись на участках избирательные комиссии? Знаем о фотосъемках бюллетеней. Поделитесь подробностями.

Секретарь ЦИК Беларуси рассказала, с какими трудностями столкнулись члены избирательных комиссий-8

Елена Балдовская:
Какие-то факты в небольшом количестве, наверное, на фоне вообще всей страны зафиксированы все-таки. И вынос бюллетеней за пределы помещения для голосования, и фотосъемка заполненных бюллетеней. Поэтому материалы все где-то составлены компетентными органами, где-то переданы уже на рассмотрение, поэтому по итогам кампании мы, безусловно, будем обобщать эту информацию, чтобы понимать, как работает закон и как наши граждане реагируют и по каким причинам, возможно, осознанно совершают административное правонарушение. Но, в принципе, эти административные правонарушения не влияют на ход голосования или же на результаты и итоги голосования по тому или иному участку. Это привлечение каждого конкретного гражданина к административной ответственности.

Подробности в видео.

# Елена Балдовская # Виктория Ходосок # ЦИК Беларуси # Выборы в Беларуси

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