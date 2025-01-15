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Меньше недели остаётся до досрочного голосования! Рассказываем, что нужно знать избирателю

15 января 2025 17:07
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Уже 26 января белорусы выберут Президента, тем самым определив дальнейший курс развития государства. Электоральная кампания – серьезный экзамен как для власти, так и для всего общества в целом. Потому избирательный процесс организован на самом высоком уровне, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

15 января началась отгрузка бюллетеней для голосования. Всего их изготовлено более 7 миллионов, с учетом небольшого запаса. Он необходим, если, к примеру, избиратель испортит документ. Можно ли будет получить взамен новый? И с какими документами необходимо явиться на участок.

Глеб Прокофьев об электоральном процессе и тайне голосования.

Меньше недели остаётся до досрочного голосования! Рассказываем, что нужно знать избирателю-2

Первая партия бюллетеней отправляется в Брестскую и Могилевскую области. До 20 января каждый избирательный участок будет обеспечен необходимым количеством экземпляров. Получают бланки Председатели областных и минской городской комиссий по доверенности и на основании соответствующих актов.

Меньше недели остаётся до досрочного голосования! Рассказываем, что нужно знать избирателю-4

В регионы бюллетени доставляют под охраной. Обеспечивать сохранность бланков для голосования будут сотрудники Министерства внутренних дел на всех этапах выборного процесса.

Меньше недели остаётся до досрочного голосования! Рассказываем, что нужно знать избирателю-6

Глеб Прокофьев, корреспондент:
Бюллетень – главный документ выборов. Он защищен не хуже, чем денежные купюры. Имеет определенный размер, а на оборотной стороне защитную цветовую сетку.

Меньше недели остаётся до досрочного голосования! Рассказываем, что нужно знать избирателю-8

В бюллетене содержатся данные всех зарегистрированных кандидатов в Президенты в алфавитном порядке: Олега Гайдукевича, Анны Канопацкой, Александра Лукашенко, Сергея Сыранкова и Александра Хижняка. Также есть пункт «Против всех кандидатов». Отметим, что вся информация изложена на белорусском языке.

Меньше недели остаётся до досрочного голосования! Рассказываем, что нужно знать избирателю-10

Игорь Карпенко, председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси:
Сегодня в Беларуси уже порядка 150 наций, народностей проживает, у которых тоже есть свои языковые, может быть, какие-то предпочтения. Но они являются гражданами Республики Беларусь. И, создавая условия для национально-культурного развития в нашей стране, мы, конечно же, все равно должны знать два государственных языка – белорусский и русский.
Поэтому некоторым таким гражданам, которые проявляют вот эту ненужную активность относительно, на каком языке выпущен будет бюллетень, прийти на избирательный участок, внимательно ознакомиться предварительно с данными кандидатов и сделать свой осознанный выбор.

Меньше недели остаётся до досрочного голосования! Рассказываем, что нужно знать избирателю-12

Впервые в избирательной истории на бланках появилась сноска о том, что избирателю запрещается выносить бюллетень за пределы помещения для голосования, а также фотографировать и снимать его на видео. О последствиях предупредили в ЦИК.

Меньше недели остаётся до досрочного голосования! Рассказываем, что нужно знать избирателю-14

Елена Балдовская, секретарь Центральной избирательной комиссии Беларуси:
Если гражданин выставляет на всеобщее обозрение то, как он проголосовал в основной день выборов, он, по сути, осуществляет агитацию, агитация 26 января в принципе запрещена. Подробности.

Меньше недели остаётся до досрочного голосования! Рассказываем, что нужно знать избирателю-16

Сегодня же отгружены в регионы и книги «Символы суверенной Беларуси», которые получат впервые голосующие избиратели. Это эксклюзивный проект ЦИК. На страницах издания – фотографии и информация о Дворце Независимости, площади Государственного флага, Белорусского музея истории Великой Отечественной войны, стеле «Минск – город-герой» и других символах современной Беларуси, которые формируют традиции, наш менталитет и мировоззрение.

Меньше недели остаётся до досрочного голосования! Рассказываем, что нужно знать избирателю-18

Напомним, что голосование на выборах – тайное. При заполнении бюллетеня в кабинке может находиться только сам избиратель. Бланк выдадут тому, кто включен в список при предъявлении одного из документов: паспорт, идентификационная карта, студенческий или билет учащегося, водительское или пенсионное удостоверение, или служебное – работника гос органов, а солдаты-срочники могут предоставить военный билет.

Меньше недели остаётся до досрочного голосования! Рассказываем, что нужно знать избирателю-20

Глеб Прокофьев:
Недействительным признают бюллетень, в котором знак поставлен больше чем в одном квадрате или отсутствует вовсе. Кроме этого на оборотной стороне документа обязательно должны быть подписи двух членов участковой комиссии.

Напомним, что с 21 по 25 января в стране пройдет досрочное голосование, а 26 числа – основной день президентских выборов.

# Выборы в Беларуси # ЦИК Беларуси # Глеб Прокофьев # Игорь Карпенко # Елена Балдовская

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