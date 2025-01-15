Меньше недели остаётся до досрочного голосования! Рассказываем, что нужно знать избирателю

Уже 26 января белорусы выберут Президента, тем самым определив дальнейший курс развития государства. Электоральная кампания – серьезный экзамен как для власти, так и для всего общества в целом. Потому избирательный процесс организован на самом высоком уровне, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. 15 января началась отгрузка бюллетеней для голосования. Всего их изготовлено более 7 миллионов, с учетом небольшого запаса. Он необходим, если, к примеру, избиратель испортит документ. Можно ли будет получить взамен новый? И с какими документами необходимо явиться на участок. Глеб Прокофьев об электоральном процессе и тайне голосования.

Первая партия бюллетеней отправляется в Брестскую и Могилевскую области. До 20 января каждый избирательный участок будет обеспечен необходимым количеством экземпляров. Получают бланки Председатели областных и минской городской комиссий по доверенности и на основании соответствующих актов.

В регионы бюллетени доставляют под охраной. Обеспечивать сохранность бланков для голосования будут сотрудники Министерства внутренних дел на всех этапах выборного процесса.

Глеб Прокофьев, корреспондент:

Бюллетень – главный документ выборов. Он защищен не хуже, чем денежные купюры. Имеет определенный размер, а на оборотной стороне защитную цветовую сетку.

В бюллетене содержатся данные всех зарегистрированных кандидатов в Президенты в алфавитном порядке: Олега Гайдукевича, Анны Канопацкой, Александра Лукашенко, Сергея Сыранкова и Александра Хижняка. Также есть пункт «Против всех кандидатов». Отметим, что вся информация изложена на белорусском языке.

Игорь Карпенко, председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси:

Сегодня в Беларуси уже порядка 150 наций, народностей проживает, у которых тоже есть свои языковые, может быть, какие-то предпочтения. Но они являются гражданами Республики Беларусь. И, создавая условия для национально-культурного развития в нашей стране, мы, конечно же, все равно должны знать два государственных языка – белорусский и русский.

Поэтому некоторым таким гражданам, которые проявляют вот эту ненужную активность относительно, на каком языке выпущен будет бюллетень, прийти на избирательный участок, внимательно ознакомиться предварительно с данными кандидатов и сделать свой осознанный выбор.

Впервые в избирательной истории на бланках появилась сноска о том, что избирателю запрещается выносить бюллетень за пределы помещения для голосования, а также фотографировать и снимать его на видео. О последствиях предупредили в ЦИК.

Елена Балдовская, секретарь Центральной избирательной комиссии Беларуси:

Если гражданин выставляет на всеобщее обозрение то, как он проголосовал в основной день выборов, он, по сути, осуществляет агитацию, агитация 26 января в принципе запрещена. Подробности.

Сегодня же отгружены в регионы и книги «Символы суверенной Беларуси», которые получат впервые голосующие избиратели. Это эксклюзивный проект ЦИК. На страницах издания – фотографии и информация о Дворце Независимости, площади Государственного флага, Белорусского музея истории Великой Отечественной войны, стеле «Минск – город-герой» и других символах современной Беларуси, которые формируют традиции, наш менталитет и мировоззрение.

Напомним, что голосование на выборах – тайное. При заполнении бюллетеня в кабинке может находиться только сам избиратель. Бланк выдадут тому, кто включен в список при предъявлении одного из документов: паспорт, идентификационная карта, студенческий или билет учащегося, водительское или пенсионное удостоверение, или служебное – работника гос органов, а солдаты-срочники могут предоставить военный билет.