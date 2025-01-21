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Секретарь ЦИК проголосовала на избирательном участке

21 января 2025 13:39
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Предвыборные программы кандидатов в Президенты запрещено размещать на избирательных участках. Об этом напомнила секретарь ЦИК Беларуси Елена Балдовская, отдавая свой голос за одного из кандидатов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Секретарь ЦИК проголосовала на избирательном участке-2

Она голосовала на участке, расположенном в Боровлянской гимназии. Здесь, как и требует того законодательство, на стендах размещены буклет Центризбиркома о порядке голосования, биографические данные претендентов на главный пост в стране, а также другая информация, которая будет полезна избирателям.

Секретарь ЦИК проголосовала на избирательном участке-4

Елена Балдовская, секретарь Центральной избирательной комиссии Беларуси:
Поступают иногда вопросы избирателей по поводу агитационных материалов на участках для голосования, предвыборных программ кандидатов. По закону, участковые избирательные комиссии располагают на информационных стендах только биографические данные кандидатов, которые централизованно изготовлены Центральной избирательной комиссией и распространены в помещениях для голосования. Кандидаты в Президенты распространяют свою агитационную печатную продукцию в специально отведенных местах. Закон запрещает размещать предвыборные программы и иные печатные материалы, которые изготавливаются кандидатами в помещениях для голосования и в тех зданиях, в которых данное помещение расположено.

# Выборы в Беларуси # ЦИК Беларуси # Елена Балдовская

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