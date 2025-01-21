Секретарь ЦИК проголосовала на избирательном участке

Предвыборные программы кандидатов в Президенты запрещено размещать на избирательных участках. Об этом напомнила секретарь ЦИК Беларуси Елена Балдовская, отдавая свой голос за одного из кандидатов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Она голосовала на участке, расположенном в Боровлянской гимназии. Здесь, как и требует того законодательство, на стендах размещены буклет Центризбиркома о порядке голосования, биографические данные претендентов на главный пост в стране, а также другая информация, которая будет полезна избирателям.