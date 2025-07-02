Тиханский об израильско-иранском конфликте: «Еще дня 3-4, и мы бы увидели другую картину»

Александр Тиханский, военно-политический аналитик, эксперт в сфере безопасности:

И когда вот сейчас идут такие карикатуры, печатают, что все: США, Израиль и Иран – поздравляют друг друга и себя с победой. Все выиграли. Оказывается, тут ситуация была в другом. Что почему 12 день? Да потому что Израиль на такую масштабную ракетную войну не рассчитывал. Это однозначно. И когда у него запас ракет начал заканчиваться, а ведь на одно сбитие иранской ракеты они тратили от 6, 8, а бывало и до 12 ракет. То есть запас их этого... Ну, «Железные купола» — только первый этап ПВО-ПРО. У них еще есть два уровня. Они просто расстреляли его. И что оказалось? Что если бы война... Честно говоря, если бы было, я, как говорится, не ястреб, но если бы еще дня 3-4, мы бы увидели другую картину.

И, в принципе, США, нанеся вот этот, скажем так, мультик-удар по ядерным объектам Ирана, и предложил тут же: давайте мириться, ребята. Он этим спас Израиль полностью от поражения. Ну, это мое мнение, во всяком случае, геополитически Иран выиграл, и на сегодня день уже США собирают ему деньги на его ядерную программу.