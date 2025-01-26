Высокая активность избирателей на досрочном голосовании стала традицией для Беларуси – секретарь ЦИК

В период электоральной кампании крайне важно получать оперативную и достоверную информацию о ходе голосования, дополняя ее комментариями не ангажированных экспертов и наблюдателей. Все это в том числе функции Информационного центра ЦИК Беларуси, где работает и выездная студия программы Новости «24 часа» на СТВ.

Екатерина Забенько, ведущая:

Приветствую нашего очередного гостя. Это Елена Балдовская, секретарь Центральной избирательной комиссии Беларуси. Как на сегодняшний момент можно оценить активность граждан?

Елена Балдовская, секретарь ЦИК:

Достаточно активно наши избиратели принимают участие в этой кампании. Об этом свидетельствует и период досрочного голосования. Сегодня с 8 часов открыты избирательные участки. На участках прозвучал гимн Республики Беларусь. И наше население активно принимает участие в голосовании.

Екатерина Забенько:

Что можно сказать о досрочном голосовании? Как можно на сегодняшний день трактовать такую активность? Более 40 % граждан нашей страны решили проголосовать досрочно. Насколько я понимаю, это уже традиция для Беларуси, такая повышенная активность?

Елена Балдовская:

Наверное, можно говорить о том, что уже традиционно в ходе последних электоральных кампаний, это и выборы Президента в 2020 году, и республиканский референдум 2022 года, единый день голосования 2024 года, процент досрочно проголосовавших граждан составляет порядка 40 %. На выборах Президента в этом году 41,81 % избирателей уже приняли участие в выборах.