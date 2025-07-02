Футбольные клубы «Родина» и «Дипломат» провели товарищеский матч

В Минске в преддверии знакового праздника состоялся товарищеский матч между футбольными клубами «Родина» и «Дипломат». Объединила любителей игры с мячом № 1 общая цель – интересы страны на международной арене, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В составе каждой из дружин профессионалы в своих сферах. К примеру, на поле выходили Дмитрий Басков, Александр Богданович, Андрей Василевич и другие. Им противостояли сотрудники дипломатических представительств разных стран. Борьба была острой, но не жесткой. Все понимали главную задачу. И это вовсе не победа. Важнее обзавестись полезными контактами, чтобы совместно работать на благо страны.

Дмитрий Басков, член Совета Республики Национального собрания Беларуси: Любые контакты нужны. Нужно общаться с людьми, доносить действительно правду о том, что и как выстроено и что происходит в обществе. А тем более в таких ситуациях, спортивных состязаниях, дружеских, такие контакты и мероприятия необходимы. Потому что спорт всегда был объединяющей силой. Поэтому и сегодня, я думаю, так и произойдет.

Юрий Примаков, руководитель ФК «Дипломат»:

Дружим мы много лет. Буквально в прошлом месяце вернулся наш замечательный председатель клуба, господин Мигаш. Сегодня тоже, я надеюсь, он будет с нами играть. Поэтому люди приезжают, люди знакомятся, люди создают в Беларуси семьи. Как говорят многие дипломатические работники, команда «Дипломат» стала замечательной диалоговой площадкой. Дай Бог, чтобы это было многие годы.

Футбольный клуб «Дипломат» в этом году отпраздновал седьмой день рождения. За это время игроки побывали во многих уголках страны и провели сотни матчей. Спорт, как известно, должен оставаться вне политики. А потому организаторы справедливо полагают, что только личным примером можно составить объективное мнение о стране и ее жителях. А также наладить международные связи. В случае расхождения мнений все можно решить на футбольном поле.