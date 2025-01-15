Белорусский Дом печати начал отгрузку бюллетеней для голосования на президентских выборах

В Беларуси продолжается подготовка к проведению голосования на выборах Президента. Сегодня, 15 января, Белорусский Дом печати начал отгрузку бюллетеней. Всего их изготовлено более 7 миллионов, и это с учетом небольшого запаса, к примеру, если избиратель испортит документ, то ему взамен будет выдан новый, но лишь один экземпляр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В бюллетене содержатся фамилия, имя, отчество и краткие данные всех зарегистрированных кандидатов в Президенты в алфавитном порядке: Олега Гайдукевича, Анны Канопацкой, Александра Лукашенко, Сергея Сыранкова и Александра Хижняка. Также есть пункт «Против всех кандидатов». Информация изложена на белорусском языке. Впервые появилась сноска о том, что избирателю запрещается выносить бюллетень за пределы помещения для голосования, а также фотографировать и снимать его на видео.

Елена Балдовская, секретарь ЦИК Беларуси:

В избирательном законодательстве прописана четкая норма, которая определяет запрет на фотографирование или же видеосъемку заполненного бюллетеня и на вынос бюллетеней за пределы помещения для голосования. А такого рода действия являются административным правонарушением и повлекут наложение штрафа на физическое лицо на избирателя в размере до 15 базовых величин.

Председатели областных и Минской городской комиссий получают бюллетени для своего региона по доверенности и на основании соответствующих актов. До 20 января они должны поступить на все участки для голосования, после чего бюллетени будут взяты под охрану. Сегодня же из типографии в регионы отгружены книги «Символы суверенной Беларуси», которые подарят впервые голосующим. Это эксклюзивный проект ЦИК.