В ЦИК рассказали, когда и в какое время по ТВ покажут выступления кандидатов в Президенты Беларуси

Счет идет на дни. Все меньше времени остается до важного общественно-политического события – выборов Президента Беларуси. Страна шагнула в новый 2025 год, а вместе с этим вступила и в один из самых интересных и горячих этапов избирательной кампании. Стартовала агитация, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уже в первый день нового года в Минске развернулись пикеты. Они расположены в самых оживленных точках города, например: вблизи крупных торговых центров. Избирателям раздают агитационные листовки с информацией о кандидатах, на месте отвечают на любые вопросы. Призывать на свою сторону претенденты на высший государственный пост будут также на собраниях, митингах, дебатах, различных встречах с избирателями. Закон предусматривает равные для всех кандидатов права. Каждому предоставят возможность бесплатно выступить на радио и телевидении, а также опубликовать предвыборную программу в газете.

Елена Балдовская, секретарь Центральной избирательной комиссии Беларуси:

Центральной избирательной комиссией установлены графики использования кандидатами телевидения и радио для своих предвыборных выступлений. Так, 9 и 16 января пройдут выступления по телевидению. И 8, 10, 15 и 17 января – это дни, когда выступления кандидатов будут транслироваться в эфире радиопрограмм. Выступления по радио пройдут в утреннее время: с 8 до 9 часов утра. Выступления по телевидению в обозначенные дни пройдут в вечернее время с 18:00 до 20:00.