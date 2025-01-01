Период агитации продлится 25 дней и завершится накануне основного дня голосования

Беларусь шагнула в новый 2025 год, а вместе с этим вступила и в один из самых интересных и горячих этапов президентской избирательной кампании. 1 января стартовала предвыборная агитация, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Политическую гонку продолжают пять кандидатов: Александр Лукашенко, Сергей Сыранков, Александр Хижняк, Олег Гайдукевич и Анна Канопацкая. До 25 января каждый из претендентов может использовать все определенные законом формы агитации.

Несмотря на праздники, первый день агитационной кампании для команд кандидатов выдался активным. Еще в середине декабря местные органы власти определили территорию предвыборной агитации. Для пикетирования выделены самые оживленные точки. Здесь избирателям раздают агитационные листовки. Это не только возможность ближе познакомиться с каждым претендентом, но и хороший канал обратной связи.

Закон предусматривает равные для всех кандидатов права. Каждый сможет бесплатно воспользоваться возможностями государственных СМИ: выступить на радио и телевидении, а также опубликовать предвыборную программу в газете. Очередность ЦИК определил путем жеребьевки. Призывать на свою сторону кандидаты смогут также на собраниях, митингах, дебатах, различных встречах с избирателями. Разрешено многое, главное – не выходить за рамки закона. Все, что не впишется, грозит кандидату лишением удостоверения и выбыванием из избирательной гонки.

Елена Балдовская, секретарь Центральной избирательной комиссии Беларуси:

Законом не допускается проведение агитационных мероприятий, которые направлены на пропаганду войны, изменения конституционного строя или же территориальной целостности страны. В период агитации кандидаты, их доверенные лица не могут осуществлять подкуп избирателя, то есть раздавать какие-то денежные средства, подарки, проводить льготные распродажи или же какие-то обещания как бы раздавать избирателям. Центральная комиссия, в свою очередь, будет осуществлять контроль за законностью агитационных мероприятий. И у Центризбиркома есть право отменить решение о регистрации кандидата в том случае, если им будут допускаться нарушения требований закона.

Агитацию называют самым интересным этапом электоральной кампании. Это период борьбы за умы и сердца электората. Не во всех странах этот процесс проходит прозрачно и демократично, кое-где агитация давно стала синонимом политического шоу, где чем скандальнее стратегия и больше капитал, тем выше шансы на победу. Такой подход используют для манипуляция общественным сознанием или как способ отвлечь внимание от реальных проблем.

Андрей Беляков, начальник Центра по работе с населением и избирательному процессу Академии управления при Президенте Беларуси:

В США, конечно, выборы – это всегда шоу. Потому что в США вообще все шоу, шоу-бизнес. То есть для того чтобы в том числе и заработать на этих выборах, на этой агитации. Есть страны, где все совершенно наоборот. Если мы будем говорить применительно к Республике Беларусь, то традиция проведения агитационных кампаний достаточно сдержанная. То есть у нас вот эти массовые шоу на дебатах, где кандидаты, встречаясь, порой не всегда лицеприятные вещи по отношению друг к другу высказывают, у нас как-то это не совсем принято.