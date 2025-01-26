Об инклюзии на участках, молодёжи на выборах и явке избирателей – интервью с Еленой Балдовской

Выездная студия СТВ работает в информационном центре ЦИК. Какие условия созданы на участках для людей с ограниченными возможностями?

Елена Балдовская, секретарь Центральной избирательной комиссии Беларуси:

Практически в 100 % случаев помещения для голосования располагаются на первых этажах. Помещения оборудуются элементами безбарьерной среды. На участках для голосования имеются увеличительные стекла для возможности удобного прочтения и материалы с биографическими данными о кандидатах. Изготовлен для всех участков трафарет для самостоятельного заполнения людей незрячих или же людей слабовидящих, для самостоятельного заполнения бюллетеней для голосования. Вместе с тем к президентским выборам мы уточнили сведения, на каких участках проживают наши граждане. Незрячие, которые умеют читать шрифтом Брайля, для них информационные материалы, изготовленные вот этим шрифтом, для возможности, опять-таки, самостоятельного ознакомления с информационной продукцией на участках. Вместе с тем организована тоже традиционно работа волонтеров на участках для голосования. Как молодежь вовлечена в выборы-2025?

Елена Балдовская:

Наверное, да. Можно отметить особенность этой кампании с точки зрения привлечения молодежи к организации процесса голосования, пребывания иностранных и международных наблюдателей. Если раньше мы привлекали молодежь именно для работы на участках, для голосования, для оказания содействия избирателям, помощи какой-то, то сейчас молодежь работает и с иностранными, и международными наблюдателями. Это и студенческая молодежь, которая оказывает услуги переводчиков в качестве волонтеров, конечно, безвозмездно. Поэтому молодежь в эту кампанию активно принимает участие не только в качестве избирателей, но и в качестве, скажем так, общественных помощников. Сколько проголосовало граждан Беларуси, постоянно проживающих за рубежом?