Курс на суверенное развитие – ровно год назад прошёл первый единый день голосования в Беларуси

В политическом календаре Беларуси знаковая дата. Ровно год назад впервые прошел единый день голосования – белорусы избрали депутатов Палаты представителей и местных Советов, поддержали курс на суверенное развитие страны с сохранением социально ориентированного характера государственной модели и миролюбивой внешней политики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Свой выбор мы сделали открыто, демократично и решительно, не обращая внимания на давление извне. Спокойный и цивилизованный ход голосования, равно как и его итоги, а также высокая активность избирателей убедительно показали сплоченность нашего общества. А это именно то, что необходимо стране для эволюционного совершенствования политической системы, которое началось после принятия новой редакции Конституции в феврале 2022 года.

Елена Балдовская, секретарь Центральной избирательной комиссии Беларуси:

Норма о едином дне голосования – это конституционная норма. Далее в Избирательный кодекс были внесены соответствующие изменения. И уже положения Кодекса отражают процедурные особенности этого формата организации проведения выборов. При введении единого дня голосования была оптимизирована в том числе система избирательных комиссий, было осуществлено некоторое перераспределение их полномочий. Но самым весомым аргументом в пользу единого дня голосования является сокращение вдвое расходов республиканского бюджета на подготовку и проведение выборов депутатов.

Большой электоральный цикл в минувшем январе завершили выборы главы государства. Впереди – инаугурация Президента, а также очередное заседание Всебелорусского народного собрания. Его делегаты будут подводить итоги уходящей пятилетки и обсуждать государственные планы на ближайшие годы. Только народ Беларуси вправе решать, как жить завтра и какую страну оставить своим детям.