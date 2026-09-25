Новости по тегу #Электромобили

Примерно 70 % из них будут быстрыми – мощностью до 170 киловатт. Их установят в местах с высоким трафиком: у транспортных узлов, перехватывающих парковок и торговых центров.
В столице активно разрабатывают концепцию развития зарядной инфраструктуры. Главная цель – сделать так, чтобы экотранспорт мог заряжаться без препятствий в любой точке города.
Действия США взвинтили мировые цены на топливо, открыв новые возможности для автопрома Китая.
В отношении электрокаров было оформлено 2771 разрешение, а у 392 были выявлены неисправности.
Национальный оператор рассказал о планах расширения и модернизации сети. Сегодня под брендом Malanka работает 975 электрозарядных станций, еще более 400 – у партнеров компании.
Тариф на электроэнергию для самой «Маланкі» был поднят с 1 февраля.
А еще узнали, когда в Беларуси появится сеть хабов для зарядки электромобилей.
«Касаемо полосы общественного транспорта, никаких изменений не планируется».
Решение Евразийской экономической комиссии содержит немаловажное уточнение: льготы касаются только автомобилей с полностью электрическим двигателем.
Белорус с зелеными номерами и вправду на дорогах или в автосалонах не встречается. Хотя такую задачу глава государства озвучил почти 10 лет назад – впервые об этом заговорили в 2017-м.
«Раньше пригородного электротранспорта мы не выпускали. Там будут установлены сидения повышенной комфортности, там будет уже снято ограничение, определенное по скорости движения. Скорость движения будет до 90 км в час».
«По данным ГАИ, больше всего электромобилей зарегистрировано в Брестской области. Первый регион здесь истина первый. Второе место не у Минска, нет. У Гомельской области, а вот дальше уже Минск и Минская область».
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