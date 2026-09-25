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Новости по тегу #Электромобили

До 2030 года в Минске будет более 5 тысяч зарядных станций
25 сентября 2026 18:13

До 2030 года в Минске будет более 5 тысяч зарядных станций

В Минске к 2030-му может понадобиться около 5400 зарядных точек для электромобилей
04 сентября 2026 17:38

В Минске к 2030-му может понадобиться около 5400 зарядных точек для электромобилей

В Новой Зеландии резко выросли продажи китайских электромобилей
01 июня 2026 08:25

В Новой Зеландии резко выросли продажи китайских электромобилей

В «Белтехосмотре» рассказали о неисправностях в электромобилях
13 мая 2026 06:56

В «Белтехосмотре» рассказали о неисправностях в электромобилях

В планах – зарядка мощностью свыше 400 киловатт! Как развивается сеть ЭЗС в Беларуси?
20 марта 2026 05:58

В планах – зарядка мощностью свыше 400 киловатт! Как развивается сеть ЭЗС в Беларуси?

Начальник управления «Malanka» объяснил повышение тарифов на зарядку электрокаров
09 марта 2026 17:19

Начальник управления «Malanka» объяснил повышение тарифов на зарядку электрокаров

Сбой в работе «Malanka» – что произошло? Объяснил начальник управления
09 марта 2026 17:04

Сбой в работе «Malanka» – что произошло? Объяснил начальник управления

Сколько электрокаров в ГАИ и ждать ли изменений в правилах передвижения «электричек»? Ответил Ротченков
09 марта 2026 16:23

Сколько электрокаров в ГАИ и ждать ли изменений в правилах передвижения «электричек»? Ответил Ротченков

В Беларусь в 2026 году на льготных условиях будет разрешено ввезти 20 тыс. электромобилей
31 декабря 2025 07:23

В Беларусь в 2026 году на льготных условиях будет разрешено ввезти 20 тыс. электромобилей

Деньги потрачены, а результата нет! Белорусский электрокар – реальность или мечта?
23 ноября 2025 17:12

Деньги потрачены, а результата нет! Белорусский электрокар – реальность или мечта?

БКМ запускает в производство пригородные электробусы – в чём их особенность?
28 сентября 2025 18:02

БКМ запускает в производство пригородные электробусы – в чём их особенность?

Брестская область занимает первое место по количеству электромобилей – на каком Минская?
28 сентября 2025 17:57

Брестская область занимает первое место по количеству электромобилей – на каком Минская?