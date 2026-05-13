В «Белтехосмотре» рассказали о неисправностях в электромобилях

В УП «Белтехосмотр» рассказали о результатах работы за апрель. В частности, была приведена информация о допуске к участию в дорожном движении электромобилей.

В отношении электрокаров было оформлено 2771 разрешение, а у 392 были выявлены неисправности. Чаще всего встречались проблемы с внешними световыми приборами, рулевым управлением и тормозными системами.