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В «Белтехосмотре» рассказали о неисправностях в электромобилях

13 мая 2026 06:56
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В УП «Белтехосмотр» рассказали о результатах работы за апрель. В частности, была приведена информация о допуске к участию в дорожном движении электромобилей.

В отношении электрокаров было оформлено 2771 разрешение, а у 392 были выявлены неисправности. Чаще всего встречались проблемы с внешними световыми приборами, рулевым управлением и тормозными системами.

В «Белтехосмотре» рассказали о неисправностях в электромобилях-1

Фото: pixabay

Кроме того, специалисты зафиксировали неисправности, связанные с колесами и шинами, стеклами и устройствами их обогрева и обдува, элементами ходовой части, солнцезащитными козырьками, элементами комплектации транспортных средств.

Всего в прошлом месяце «Белтехосмотром» было допущено к участию в дорожном движении 185729 транспортных средств. Из данного числа 162316 разрешений получили физические лица. 

# транспорт # Электромобили

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