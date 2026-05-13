В «Белтехосмотре» рассказали о неисправностях в электромобилях

В УП «Белтехосмотр» рассказали о результатах работы за апрель. В частности, была приведена информация о допуске к участию в дорожном движении электромобилей.
В отношении электрокаров было оформлено 2771 разрешение, а у 392 были выявлены неисправности. Чаще всего встречались проблемы с внешними световыми приборами, рулевым управлением и тормозными системами.
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Кроме того, специалисты зафиксировали неисправности, связанные с колесами и шинами, стеклами и устройствами их обогрева и обдува, элементами ходовой части, солнцезащитными козырьками, элементами комплектации транспортных средств.
Всего в прошлом месяце «Белтехосмотром» было допущено к участию в дорожном движении 185729 транспортных средств. Из данного числа 162316 разрешений получили физические лица.