Сколько времени нужно, чтобы собрать машину «БЕЛДЖИ» с нуля? Побывали на производстве и узнали

С чего начинался «БЕЛДЖИ» и как отечественные легковушки ворвались в жизнь белорусов? Машины на любой вкус, новейшее производство и современные подходы. Тюнинг по-белорусски. Как санкции повлияли на отечественный автопром? В качестве уверены. Какой контроль проходит машина, прежде чем попадает в руки покупателю? Об этом и не только рассказали в проекте «Созидаем вместе» на СТВ.

Высокотехнологичное производство позволяет выпускать качественное авто.

Сергей Традчик, главный технолог СЗАО «БЕЛДЖИ»:

Основные этапы производства на «БЕЛДЖИ» – это цех сварки, где кузов варится. Далее кузов уходит в цех окраски, окрашивается, обрабатывается мастиками. И далее кузов направляется в цех сборки. В сборочном цеху кузов собирается с комплектующими, на выходе получаем готовый автомобиль.

Сергей Традчик:

Модернизация производства производится по требованию рынка. Например, наш завод запустился с тремя моделями, но на сегодня этих моделей уже у нас нет. Модельный ряд полностью обновлен. Чтобы поставить новую модель на производство, необходимо провести соответствующую модернизацию по всем трем основным цехам.