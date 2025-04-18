Сколько времени нужно, чтобы собрать машину «БЕЛДЖИ» с нуля? Побывали на производстве и узнали
С чего начинался «БЕЛДЖИ» и как отечественные легковушки ворвались в жизнь белорусов? Машины на любой вкус, новейшее производство и современные подходы. Тюнинг по-белорусски. Как санкции повлияли на отечественный автопром? В качестве уверены. Какой контроль проходит машина, прежде чем попадает в руки покупателю? Об этом и не только рассказали в проекте «Созидаем вместе» на СТВ.
Высокотехнологичное производство позволяет выпускать качественное авто.
Сергей Традчик, главный технолог СЗАО «БЕЛДЖИ»:
Основные этапы производства на «БЕЛДЖИ» – это цех сварки, где кузов варится. Далее кузов уходит в цех окраски, окрашивается, обрабатывается мастиками. И далее кузов направляется в цех сборки. В сборочном цеху кузов собирается с комплектующими, на выходе получаем готовый автомобиль.
Сергей Традчик:
Модернизация производства производится по требованию рынка. Например, наш завод запустился с тремя моделями, но на сегодня этих моделей уже у нас нет. Модельный ряд полностью обновлен. Чтобы поставить новую модель на производство, необходимо провести соответствующую модернизацию по всем трем основным цехам.
Сергей Традчик:
На этот год запланирована у нас довольно крупная модернизация. Это ускорение данной сварочной линии, также автоматизация нанесения герметиков в цеху окраски. Это позволит повысить годность кузовов в процессе производства и ускорить производственную мощность всего от завода в целом до 120 тысяч автомобилей в год.
Сергей Традчик:
Цех сварки выпускает ориентировочно 140-145 кузовов за стандартную смену 8 часов. Цех окраски – то же самое, поскольку производство всех цехов синхронизировано. Но после модернизации, которая пройдет этим летом, за 8 часов будет уже порядка 240-250 кузовов.
От начала подачи комплектующих в цех сварки до того, как автомобиль уже выйдет готовым из цеха сборки, проходит ориентировочно 1,5-2 дня.
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