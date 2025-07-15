Бум электрокаров в Беларуси! Какие условия созданы для водителей экотранспорта?

Транспорт с приставкой «эко» в квадрате становится все более привлекательным для белорусских автомобилистов. Почему в квадрате? Это не только экологично, но еще и экономично. И это далеко не весь список преимуществ. Владельцы электрокаров могут рассчитывать на дополнительные льготы и преференции, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Белорусы охотно пользуются такими возможностями. Только за прошлый год количество «электричек» увеличилось в 3 раза. Подробнее о транспорте будущего, причем ближайшего – в материале наших корреспондентов.

Еще 5 лет назад в Беларуси их было всего 80, сейчас – уже 30 тысяч. Количество электромобилей на наших дорогах стремительно растет. Белорусы все чаще отдают предпочтение экологичному транспорту. Для комфорта владельцев «электричек» продолжает совершенствоваться и зарядная инфраструктура. Всего в стране более 1 500 ЭЗС. По этому показателю Беларусь занимает лидирующие позиции в СНГ.

Андрей Котик, заместитель генерального директора по строительству и общим вопросам предприятия «Беларуснефть»:

Создание государственной инфраструктуры – это не цепь каких-то случайных принятий решения, это довольно сложный программный комплекс с анализом больших массивов данных. Допустим, на трассах идет анализ трафика, мы в том числе рассматриваем вопрос влияния зарядных станций друг на друга. Если говорим про городские условия, мы анализируем плотность населения, анализируем объекты притяжения, торговые центры. Но самое главное, мы подгружаем в том числе и прогнозы по увеличению транспорта на наших дорогах.

По прогнозам специалистов предприятия, к концу 2025-го число электромобилей в стране может достигнуть 48 тысяч, а к 2030-му составит уже 300 тысяч. Чтобы упростить и ускорить процесс установки зарядных станций, в Беларуси создан специальный портал. Он помогает инвесторам подбирать оптимальные места для размещения ЭЗС, получать всю необходимую документацию и контролировать процесс: от подачи заявки до ввода объекта в эксплуатацию. Подробности в видео.