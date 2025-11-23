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Деньги потрачены, а результата нет! Белорусский электрокар – реальность или мечта?

23 ноября 2025 17:12
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Почему наша наука плохо едет – вопрос остается открытым, как и создание белорусского электромобиля. Много раз нам обещали, что электричка уже на подъезде. И отметим, одним глазком на нее удалось посмотреть. В 2024-м показали прототип, и на этом все, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Почему белорусская электричка оказалась на обочине научного прогресса – наши корреспонденты на неделе провели собственный тест-драйв.

Деньги потрачены, а результата нет! Белорусский электрокар – реальность или мечта?-2

Путь белорусского электрокара можно назвать как минимум ухабистым. Задумку и конечный результат разделяют годы и километры научных изысканий. За это время обещано и сказано так много (и не всегда приятного), что в ответ нынешнему главе НАН только и остается иронизировать.

Владимир Караник, председатель Президиума Национальной академии наук Беларуси:
Выглядят, как Coolray, стоят, как «Роллс-Ройс», а едет, как «Жигули». Подробности здесь.

Деньги потрачены, а результата нет! Белорусский электрокар – реальность или мечта?-4

Чувство юмора – это, конечно, хорошее качество, но для ученого не основное. Вот и Президенту не до шуток. Деньги потрачены, слезные обещания даны, а где результат?

Готов содействовать, но нужен результат! Лукашенко о зарплатах учёным.

Белорус с зелеными номерами и вправду на дорогах или в автосалонах не встречается. Хотя такую задачу глава государства озвучил почти 10 лет назад – впервые об этом заговорили в 2017-м.

Деньги потрачены, а результата нет! Белорусский электрокар – реальность или мечта?-6

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я хочу, чтобы у Беларуси был электромобиль. От этого никуда не уйти. Это чистый автомобиль, чистая энергия электрическая. Это будущее. Мы можем отстать.

Электрокары по тем временам – почти экзотика: всего 200 таких в стране. Но прошло время, и уже более 40 тысяч водителей свернули в сторону экомоделей. И спрос только скорость набирает. Но все еще на импортные машины. Наши же подзадержались, и в прямом смысле штучный товар. На ходу всего пять ласточек – опытных образцов. Так где забуксовали?

Деньги потрачены, а результата нет! Белорусский электрокар – реальность или мечта?-8

В Институте объединенного машиностроения НАН за дело взялись практически сразу. Искали технологии, развивали компетенции. Через несколько лет – первый образец BELGEE eX50. Белорусской, впрочем, машина вышла не вся. Например, стекла и ряд приборов закупили в России и Китае. Но 70 % комплектующих – наши, и речь о ключевых узлах: электродвигатели, электроника, программы управления. Все самое сложное взяли на себя.

Деньги потрачены, а результата нет! Белорусский электрокар – реальность или мечта?-10

Мы это называем сборные механизмы из инвертора управления, тягового электропривода, тяговой аккумуляторной батареи, и к этому всему идет система управления. То есть это условно называется «мозги машины». Так как мы являемся разработчиками этой системы, мы можем полностью изменять ее под нужды заказчика, под нужды производства.

Ученые заверяют: качество на уровне. Электричка ничем не уступает бензиновой версии – на полном заряде может выдержать до 400 километров. А еще отечественная новинка абсолютно бесшумна.

Деньги потрачены, а результата нет! Белорусский электрокар – реальность или мечта?-12

Давайте прокатимся.
– Я не удержалась и решила сама сесть за руль электрокара. И вот действительно первое, что хочется отметить, что он очень тихий, плавный. И очень комфортно находиться в салоне.

Но вернемся под капот. Да, локализация неполная. Хотя эксперты говорят, что сборка под отечественный ключ не всегда экономически целесообразна, но и это не повод притормаживать. Как показывает практика последних лет и всевозможные санкции – лучше иметь все свое. Ученые Института машиностроения уже работают над очередной импортозамещающей новинкой.

Подробности в видео.

# Электромобили # Александр Лукашенко # Владимир Караник

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