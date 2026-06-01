Очередной виток геополитической нестабильности привел к 50-процентному скачку стоимости топлива, и в этой ситуации прагматичные потребители выбирают альтернативу – электромобили. В Новой Зеландии продажи экологичного транспорта из КНР сегодня бьют все рекорды. Десятки тысяч электрокаров экспортируются для спасения местного авторынка. Развивая дилерские сети, Пекин наглядно доказывает: выход из затяжного топливного кризиса есть, и лежит он в плоскости высоких технологий, а не военных угроз.