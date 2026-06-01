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В Новой Зеландии резко выросли продажи китайских электромобилей

01 июня 2026 08:25
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Действия США взвинтили мировые цены на топливо, открыв новые возможности для автопрома Китая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Новой Зеландии резко выросли продажи китайских электромобилей-2

Очередной виток геополитической нестабильности привел к 50-процентному скачку стоимости топлива, и в этой ситуации прагматичные потребители выбирают альтернативу – электромобили. В Новой Зеландии продажи экологичного транспорта из КНР сегодня бьют все рекорды. Десятки тысяч электрокаров экспортируются для спасения местного авторынка. Развивая дилерские сети, Пекин наглядно доказывает: выход из затяжного топливного кризиса есть, и лежит он в плоскости высоких технологий, а не военных угроз.

# Новости Новой Зеландии # Электромобили

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