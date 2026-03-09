Начальник управления «Malanka» объяснил повышение тарифов на зарядку электрокаров

Тихо едут, громко меняют будущее! Как перезимовали владельцы авто на зеленых номерах? Хватает ли зарядных станций и выдержат ли сети растущий спрос? Станет ли электромобиль доступным для каждого? В ток-шоу «По существу» эксперты обсудили развитие электротранспорта и инфраструктуры в Беларуси.

Павел Кевлич, начальник управления «Маланка» РУП «Производственное объединение «Белоруснефть»:

Тариф на электроэнергию для нас, для «Маланкі», был поднят с 1 февраля. Если сказать, что входной тариф для медленных зарядок увеличили на 12 %, для быстрых – на 17 %. Мы увеличиваем на 12 %, то есть по нижнему порогу.

Алена Сырова, СТВ:

Когда мы говорили о том, что мы хотим белорусов пересадить на электромобили, то тогда действительно было очень много разного рода экономических, финансовых «плюшек», не говоря уже о бесплатных парковках, возможности ездить по полосам для общественного транспорта. Сейчас мы видим, как количество этих плюшек сокращается. Я правильно понимаю, мы уже достигли того уровня, когда нам достаточно и надо потихонечку сбавлять?