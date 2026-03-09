Начальник управления «Malanka» объяснил повышение тарифов на зарядку электрокаров

Тихо едут, громко меняют будущее! Как перезимовали владельцы авто на зеленых номерах? Хватает ли зарядных станций и выдержат ли сети растущий спрос? Станет ли электромобиль доступным для каждого? В ток-шоу «По существу» эксперты обсудили развитие электротранспорта и инфраструктуры в Беларуси.
Павел Кевлич, начальник управления «Маланка» РУП «Производственное объединение «Белоруснефть»:
Тариф на электроэнергию для нас, для «Маланкі», был поднят с 1 февраля. Если сказать, что входной тариф для медленных зарядок увеличили на 12 %, для быстрых – на 17 %. Мы увеличиваем на 12 %, то есть по нижнему порогу.
Алена Сырова, СТВ:
Когда мы говорили о том, что мы хотим белорусов пересадить на электромобили, то тогда действительно было очень много разного рода экономических, финансовых «плюшек», не говоря уже о бесплатных парковках, возможности ездить по полосам для общественного транспорта. Сейчас мы видим, как количество этих плюшек сокращается. Я правильно понимаю, мы уже достигли того уровня, когда нам достаточно и надо потихонечку сбавлять?
Кирилл Казаков, СТВ:
300 тысяч машин к 2030 году. Соответственно, мы уравниваем в правах ДВС и электрички?
Сергей Худоешко, глава Белорусской электротранспортной ассоциации:
В любом случае в этой электрификации всея Беларуси есть все-таки противоборствующие стороны и разные структуры. И каждый из них за свое место под солнцем борется. И конкуренция здесь тоже есть.
Поэтому, когда вы спрашиваете, почему подорожало, мне хочется вопрос по-другому задать: когда подорожает бензин? А вот если мы увидим через неделю или две подорожание снова бензина – это бизнес, он так работает.
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