В планах – зарядка мощностью свыше 400 киловатт! Как развивается сеть ЭЗС в Беларуси?

В Беларуси продолжает активно развиваться сеть электрозарядной инфраструктуры. Национальный оператор рассказал о планах расширения и модернизации сети. Сегодня под брендом Malanka работает 975 электрозарядных станций, еще более 400 – у партнеров компании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Госоператор делает ставку на быстрые и супербыстрые зарядки мощностью 120, 175 и до 350 киловатт – это оптимальные параметры для большинства электромобилей, которые ездят по дорогам страны. Но в компании отмечают: технический прогресс требует опережающего развития. В долгосрочной перспективе планируется внедрение решений с динамическим распределением мощности и установкой зарядок свыше 400 киловатт. Уже в 2026 году сеть увеличится более чем на 450 новых станций.