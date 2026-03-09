Сбой в работе «Malanka» – что произошло? Объяснил начальник управления

Тихо едут, громко меняют будущее! Как перезимовали владельцы авто на зеленых номерах? Хватает ли зарядных станций и выдержат ли сети растущий спрос? Станет ли электромобиль доступным для каждого? В ток-шоу «По существу» эксперты обсудили развитие электротранспорта и инфраструктуры в Беларуси.

Но я хотел бы отметить два момента. Первое – в данный момент мы проводим достаточно скрупулезный аудит всех процессов, чтобы это никогда не произошло больше. И второе – мы как социальный бренд в период, пока программное обеспечение было недоступно, где могли, где дотянулись, до каких зарядных станций, предоставляли услуги бесплатно и заряжали наших клиентов.

Павел Кевлич, начальник управления «Маланка» РУП «Производственное объединение «Белоруснефть»: Да, мы вынуждены признать, что на прошлой неделе у нас был сбой. Сбой по доступу программного обеспечения. Но нужно признать, что бизнес «Маланкі» также зависим от ПО, как и любой другой. И у нашего партнера по предоставлению облачного пространства случился сбой. Некоторое время наше программное обеспечение, которое размещено у них на серверах, не было доступно.

Алена Сырова, СТВ:

Когда в прошлый раз мы говорили про электротранспорт, говорили о том, что в городе с большего проблема с количеством зарядных станций решена. Я думаю, что сейчас ситуация изменилась, их уже в городе не сильно хватает. Но много рассуждали о том, что по стране передвигаться не сильно комфортно. Не суперразвита эта сеть. И тогда звучали планы о том, что чуть ли не к лету у нас появятся мобильные блоки, где можно будет подзарядиться. Звучало это как фантазия. До лета осталось три месяца. Какова ситуация на сегодня?

Павел Кевлич:

Как минимум один крупный комплекс – хаб по быстрой зарядке – мы открыли. В этом пресечении трассы М1 и М5.

Немножко статистики. На начало 2024 года в стране было зарегистрировано 9 тысяч электромобилей. Сейчас у нас 54 тысячи. За два года рынок вырос в 6 раз. Инфраструктура немножко не успевает. Мы в 2026 году планируем нарастить сеть где-то на 600 зарядных станций по всей республике. Это 18 хабов, которые будут включать 100 станций, где-то 230 быстрых комплексов и 230 – медленная зарядка.

Мы работаем над этим, и наши конкуренты работают. Появился второй госоператор, «Белтелеком», по медленной зарядке. Они тоже планируют наращивать объемы.