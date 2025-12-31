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В Беларусь в 2026 году на льготных условиях будет разрешено ввезти 20 тыс. электромобилей

31 декабря 2025 07:23
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Ставка на чистую энергию и современный транспорт. Ввезти в Беларусь на льготных условиях в 2026 году можно будет 20 тысяч электромобилей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларусь в 2026 году на льготных условиях будет разрешено ввезти 20 тыс. электромобилей-2

Решение Евразийской экономической комиссии содержит немаловажное уточнение: льготы касаются только автомобилей с полностью электрическим двигателем. Гибридные модели в программу не включены. Нормативные изменения вступают в силу 22 января. Мера таможенно-тарифного регулирования уже продемонстрировала положительный эффект в предыдущие годы своего действия. По оценкам специалистов, она и дальше будет способствовать формированию рынка электромобилей и развитию зарядной инфраструктуры, а также увеличению доли экологически чистого транспорта на территории ЕАЭС.

# ЕАЭС # Электромобили

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