В Миноблисполкоме обсудили итоги соцэкономразвития за первое полугодие

Устойчивая экономика должна выражаться в качестве жизни граждан. Задача стоит не просто наращивать объемы по разным показателям, а обеспечить прямую связь развития экономики с развитием региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такое мнение выразил председатель Миноблисполкома. В столичном регионе 13 августа анализировали итоги работы за полугодие.

Объем валового регионального продукта вырос на 1,5% по сравнению с прошлым годом. Выполнен показатель и по средней заработной плате: Минская область является традиционным лидером по уровню доходов населения, после столицы. Драйверами экономики региона остается промышленность – плюс почти 2,5% к уровню 2025-го. Прибавляют по итогам полугодия торговля и АПК. Однако есть направления, требующие особого внимания.