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В Миноблисполкоме обсудили итоги соцэкономразвития за первое полугодие

13 августа 2026 16:50
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Устойчивая экономика должна выражаться в качестве жизни граждан. Задача стоит не просто наращивать объемы по разным показателям, а обеспечить прямую связь развития экономики с развитием региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такое мнение выразил председатель Миноблисполкома. В столичном регионе 13 августа анализировали итоги работы за полугодие.

Объем валового регионального продукта вырос на 1,5% по сравнению с прошлым годом. Выполнен показатель и по средней заработной плате: Минская область является традиционным лидером по уровню доходов населения, после столицы. Драйверами экономики региона остается промышленность – плюс почти 2,5% к уровню 2025-го. Прибавляют по итогам полугодия торговля и АПК. Однако есть направления, требующие особого внимания. 

В Миноблисполкоме обсудили итоги соцэкономразвития за первое полугодие -2

Денис Курленко, заместитель председателя Миноблисполкома:
6 млрд освоили инвестиций из 16, без малого 16 млрд запланировано на этот год, поэтому сейчас каждый проект из перечня или любой проект, не включенный в наши стратегические перечни, он должен быть на особом контроле. Любой вводимый объект, будь то государственные программы, региональные инвестиционные программы, он также должен быть на ежедневном контроле. Показатель по инвестициям должен быть выполнен.

Одно из важных направлений – реализация инвестиционных проектов. В работу Миноблисполкома включено более 90 инициатив на сумму 3 млрд рублей. В этом году в регионе планируется создать более 3 тысяч рабочих мест.

# Экономика # Денис Курленко

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