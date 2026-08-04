Партизанский район обеспечивает более 20% всего промышленного производства Минска

Партизанский район Минска обеспечивает более 20 % всего промышленного производства столицы. Перед предприятиями стоит задача наращивать объемы выпуска продукции и расширять рынки сбыта, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Драйвером инновационного развития выступает Минский городской технопарк – только за 2025 год предприятия-резиденты выпустили продукцию на сумму около 600 миллионов рублей. Спектр производства широкий: от высокотехнологичных деталей для космической отрасли до хирургических нитей. Также Партизанский район активно расширяет международную кооперацию. Ставка на российские регионы. Налажены прочные торгово-экономические связи с Уфой, Казанью и Ростовом-на-Дону.
Николай Поляков, глава администрации Партизанского района:
Упор был сделан на выполнение показателей нашими промышленными предприятиями, в том числе такой важный показатель, как производство промышленной продукции, которую необходимо наращивать, увеличивать количество рынков сбыта, работать по всем направлениям. Учитывая, что у Партизанского района в следующем году юбилей, 50 лет, поэтому поставлена задача всем предприятиям района, в том числе и администрации, об обеспечении выполнения всех показателей социально-экономического развития.
Район активно растет и развивается. Основной вектор жилищного строительства сейчас сосредоточен в микрорайоне Степянка, где растут целые кварталы жилых домов.
Беларусь замещает 3 млрд куб.м импортного природного газа за счет внутренних ресурсов.