Партизанский район обеспечивает более 20% всего промышленного производства Минска

Партизанский район Минска обеспечивает более 20 % всего промышленного производства столицы. Перед предприятиями стоит задача наращивать объемы выпуска продукции и расширять рынки сбыта, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Драйвером инновационного развития выступает Минский городской технопарк – только за 2025 год предприятия-резиденты выпустили продукцию на сумму около 600 миллионов рублей. Спектр производства широкий: от высокотехнологичных деталей для космической отрасли до хирургических нитей. Также Партизанский район активно расширяет международную кооперацию. Ставка на российские регионы. Налажены прочные торгово-экономические связи с Уфой, Казанью и Ростовом-на-Дону.