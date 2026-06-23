Турчин: ситуация в экономике внушает осторожный оптимизм, траектория роста сохранится

От положения дел на южных рубежах до подготовки к уборочной кампании. Глава государства заслушал сегодня, 23 июня, содержательные и объемные доклады руководителя правительства и председателя Гомельского облисполкома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Иван Крупко доложил Президенту об экономической ситуации в Гомельской области. Принимая во Дворце Независимости премьер-министра страны, Александр Лукашенко анонсировал большую зарубежную командировку и отдельно встречу с Президентом России. Потому важно было обсудить текущие внутренние вопросы и те, что касаются партнеров на внешнем контуре.

Александр Турчин не так давно вернулся из рабочей поездки в Узбекистан. Доложил об ее итогах, отдельно проинформировал Президента и о результатах переговоров с премьер-министром России. Глава государства интересовался нюансами во взаимодействии с нашим ближайшим союзником. С 25 по 26 июня пройдет Форум регионов Беларуси и России – эта площадка традиционно служит инструментом для решения как локальных, так и масштабных вопросов двустороннего сотрудничества.

Предметный разговор во Дворце Независимости сегодня начали с промышленности. Александр Лукашенко считает это направление наиболее проблемным. И дело не в том, что мы что-то не можем произвести, больше вопросов – с реализацией продукции. Нам приходится серьезно конкурировать на мировых рынках. От промышленности до внешней политики: Лукашенко заслушал доклад премьер-министра. В свою очередь премьер-министр ситуацию в промышленности считает неоднородной, а работа экономики в целом за прошедшие пять месяцев внушает хоть осторожный, но оптимизм. Сохраняется траектория роста.