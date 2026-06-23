Турчин: ситуация в экономике внушает осторожный оптимизм, траектория роста сохранится

От положения дел на южных рубежах до подготовки к уборочной кампании. Глава государства заслушал сегодня, 23 июня, содержательные и объемные доклады руководителя правительства и председателя Гомельского облисполкома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Иван Крупко доложил Президенту об экономической ситуации в Гомельской области.
Принимая во Дворце Независимости премьер-министра страны, Александр Лукашенко анонсировал большую зарубежную командировку и отдельно встречу с Президентом России. Потому важно было обсудить текущие внутренние вопросы и те, что касаются партнеров на внешнем контуре.
Александр Турчин не так давно вернулся из рабочей поездки в Узбекистан. Доложил об ее итогах, отдельно проинформировал Президента и о результатах переговоров с премьер-министром России. Глава государства интересовался нюансами во взаимодействии с нашим ближайшим союзником.
С 25 по 26 июня пройдет Форум регионов Беларуси и России – эта площадка традиционно служит инструментом для решения как локальных, так и масштабных вопросов двустороннего сотрудничества.
Предметный разговор во Дворце Независимости сегодня начали с промышленности. Александр Лукашенко считает это направление наиболее проблемным. И дело не в том, что мы что-то не можем произвести, больше вопросов – с реализацией продукции. Нам приходится серьезно конкурировать на мировых рынках.
От промышленности до внешней политики: Лукашенко заслушал доклад премьер-министра.
В свою очередь премьер-министр ситуацию в промышленности считает неоднородной, а работа экономики в целом за прошедшие пять месяцев внушает хоть осторожный, но оптимизм. Сохраняется траектория роста.
Александр Турчин, премьер-министр Беларуси:
Мы должны понимать, что сегодня мы конкурируем на мировых рынках, дефицита товаров нигде нет. Сегодня конкурируем с такими странами, например, как Китайская Народная Республика, поэтому это все сложно. Но тем не менее, опять же, из месяца в месяц мы видим позитивную динамику по росту объемов производства.
В целом ситуация в промышленности сейчас нас удовлетворить не может. Но, опять же, если такие тенденции будут продолжаться (а есть все предпосылки полагать, что это так и будет), то, я думаю, что через несколько месяцев мы все-таки выйдем в положительную динамику именно в промышленности.
Но еще раз хочу подчеркнуть, ситуация в промышленности очень неоднородная, поэтому говорить, что проблема во всем промышленном комплексе, я бы не стал. Но на отдельных предприятиях у нас есть серьезные проблемы, связанные как с объективными, так и с субъективными факторами.
Кроме того, заслушивая доклад Александра Турчина, глава государства рассказал, что схожие вопросы (например, ситуацию в АПК) ранее обсудил с губернатором Гомельской области.