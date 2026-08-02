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Цифры или люди – что важнее для экономики? Мнение Романа Бродова

02 августа 2026 07:15
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Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость нового выпуска – председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по экономике, бюджету и финансам Роман Бродов.

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»: 
В развитии экономики что вы считаете важным? Конечные цифры, либо все-таки психология самого документа, или принятие того или иного решения, либо результат того или иного решения, или люди?

Цифры или люди – что важнее для экономики? Мнение Романа Бродова-2

Роман Бродов, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по экономике, бюджету и финансам: 
Я очень люблю вопросы, на которые не существует правильного ответа. Михаил Владимирович Мясникович, бывший премьер-министр, так сложилось, что уже после того, как он оставил работу в правительстве, потом работал в Совете Республики, потом в Евразийской комиссии, мы поддерживали отношения, и я очень много чему научился у него. И у него была одна такая фраза интересная. Он мне говорил: «Запомни: невозможно управлять тем, что ты не можешь посчитать». И когда вы задали вопрос, что важнее – цифры или люди… Все-таки мы, как люди, получаем зарплату в цифрах и смотрим на цены в магазинах тоже в цифрах. И когда оцениваем перспективы строительства жилья или ставки по кредитам – это тоже цифры. Но надо понимать, что эти цифры делают люди. Эти цифры зависят от людей. Поэтому и не цифры, и не люди. Важно то, что мотивирует этих людей, о которых мы говорим. Это могут быть рабочие, это могут быть бизнесмены, это могут быть айтишники, врачи – что мотивирует этих людей на достижение тех цифр, которые мы хотим. 

# Экономика # Александр Осенко # Роман Бродов

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