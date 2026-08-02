Цифры или люди – что важнее для экономики? Мнение Романа Бродова

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость нового выпуска – председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по экономике, бюджету и финансам Роман Бродов.
Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
В развитии экономики что вы считаете важным? Конечные цифры, либо все-таки психология самого документа, или принятие того или иного решения, либо результат того или иного решения, или люди?
Роман Бродов, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по экономике, бюджету и финансам:
Я очень люблю вопросы, на которые не существует правильного ответа. Михаил Владимирович Мясникович, бывший премьер-министр, так сложилось, что уже после того, как он оставил работу в правительстве, потом работал в Совете Республики, потом в Евразийской комиссии, мы поддерживали отношения, и я очень много чему научился у него. И у него была одна такая фраза интересная. Он мне говорил: «Запомни: невозможно управлять тем, что ты не можешь посчитать». И когда вы задали вопрос, что важнее – цифры или люди… Все-таки мы, как люди, получаем зарплату в цифрах и смотрим на цены в магазинах тоже в цифрах. И когда оцениваем перспективы строительства жилья или ставки по кредитам – это тоже цифры. Но надо понимать, что эти цифры делают люди. Эти цифры зависят от людей. Поэтому и не цифры, и не люди. Важно то, что мотивирует этих людей, о которых мы говорим. Это могут быть рабочие, это могут быть бизнесмены, это могут быть айтишники, врачи – что мотивирует этих людей на достижение тех цифр, которые мы хотим.