Белорусские товары на маркетплейсах. Что покупают чаще всего – ответил эксперт
26 июля в Беларуси отпраздновали День работников торговли. Минск – это город, который покупает, продает и развивается впечатляющими темпами. За этим результатом стоит работа тысяч людей. Как устроена постоянно меняющаяся торговая система столицы? Об этом и не только поговорили в студии ток-шоу «Большой город» на СТВ.
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Юлия Алексеюк, ведущая:
Какие белорусские товары – самые популярные среди покупателей на маркетплейсах?
Александр Бурмистронок, руководитель отдела коммерции маркетплейса:
В топе по-прежнему товары потребительского спроса, такие как одежда, нижнее белье, обувь. На втором месте – товары, которые входят в категорию красота, шампунь и косметика. Ну и на третьем месте – продукты питания, мебель для сада и, наверное, текстиль.
Юлия Алексеюк:
А есть ли какие-то неожиданные лидеры, которые раньше были отстающими, а сейчас все больше продаются?
Александр Бурмистронок:
Тут будет уместнее сказать, что появился целый ряд товаров, которые раньше вообще не были представлены на маркетплейсе. Благодаря нашим новым схемам работы, таким как самовывоз из магазина и доставка силами продавца, уже сейчас можно заказать, например, лодочные моторы, электроскутер, холодильник и даже газонокосилку.
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