Белорусские товары на маркетплейсах. Что покупают чаще всего – ответил эксперт

26 июля в Беларуси отпраздновали День работников торговли. Минск – это город, который покупает, продает и развивается впечатляющими темпами. За этим результатом стоит работа тысяч людей. Как устроена постоянно меняющаяся торговая система столицы? Об этом и не только поговорили в студии ток-шоу «Большой город» на СТВ.

Александр Бурмистронок, руководитель отдела коммерции маркетплейса:

В топе по-прежнему товары потребительского спроса, такие как одежда, нижнее белье, обувь. На втором месте – товары, которые входят в категорию красота, шампунь и косметика. Ну и на третьем месте – продукты питания, мебель для сада и, наверное, текстиль.

Юлия Алексеюк:

А есть ли какие-то неожиданные лидеры, которые раньше были отстающими, а сейчас все больше продаются?